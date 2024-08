ReproducirAtrasar 10sAdelantar 10s

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "no se dio cuenta" que le habían gatillado y que fue informada del intento de asesinato cuando el hecho ya se había consumado y Fernando Sabag Montiel, el principal imputado, ya había sido detenido por las personas de seguridad que la custodiaban.

Asimismo, sostuvo que "hoy sería imposible de hacer un golpe de estado a la vieja usanza" pero que "hay otros modos" para desplazar a las personas "que están en contra" de ciertas políticas.

Por otro lado, señaló que "si no hay una articulación con los medios hegemónicos y el poder judicial, que es el poder económico concentrado", estas situaciones no podrían suceder.

"Los que nos oponemos a esa entrega (del país) nos quieren eliminar con un tiro o con una sentencia, como tituló Clarín: 'el tiro no salió pero la sentencia sí'. Hay una sociedad muy compleja a la que le han alterado la psiquis", indicó.

Además, resaltó que "cuando uno ve a las personas que han sido elegidas para representar a los argentinos decir lo que dicen en los medios es preocupante" y señaló que "quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados" porque "si no, estaríamos en frente a una anomalía".

Para finalizar señaló que, si bien estaban ante los autores materiales de su intento de magnicidio, "faltan los autores intelectuales y los financiadores".

Asimismo, sostuvo que estos no tienen deudas con ella, por haber sido la víctima, "sino con la democracia y la política sigue siendo una herramienta para cambiar la sociedad y no para estigmatizar ni para matar a nadie". y desaparecieron al día siguiente del atentado", advirtieron desde el entorno de la ex mandataria.

En el juicio se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos.

Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

La lista también incluye a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque, mientras Uliarte y Carrizo están acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.

La "Banda de los Copitos" utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la ex vicepresidenta, integrándose en las concentraciones de respaldo.

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año.

Las audiencias se llevan a cabo los días miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

FUENTE: Telefe.