Gobierno desregula el transporte de larga distancia: reduce exigencias sobre seguros de pasajeros

En el marco de la Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas, los concejales Carlos Ticó (UP), Elizabeth Romanelli (UP), Estefanía Leyes (EV), Heber Zella (UP) e Ignacio Moreno Hueyo (EV) se reunieron con el secretario de Relaciones Institucionales, Eric Nieves, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal. El objetivo fue avanzar en la elaboración del nuevo Código Fiscal y Tarifaria local.