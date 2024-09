Este fin de semana marcó un hito en la carrera de Franco Colapinto, quien hizo su esperado debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia en el icónico circuito de Monza.

El joven piloto argentino, que capturó la atención de los aficionados y expertos del automovilismo con su talento y determinación, está listo para dar su primer gran paso en la categoría reina del automovilismo mundial.

Colapinto, que estuvo compitiendo con el equipo Williams, demostró su capacidad en diversas categorías de monoplazas, y su ascenso a la Fórmula 1 es el resultado de años de trabajo duro y dedicación. El Gran Premio de Italia, conocido por su historia rica y su ambiente vibrante, será el escenario perfecto para el debut de este prometedor piloto que generó muchas expectativas en los fanáticos de nuestro país.

La llegada de Franco a la Fórmula 1 es un acontecimiento significativo para el automovilismo argentino, que celebra el logro de un nuevo talento en el escenario global. Su debut en el Gran Premio de Italia promete ser un momento emocionante tanto para él como para los aficionados que siguen su trayectoria con entusiasmo.

Luego de las prácticas, la carrera se celebrará hoy domingo 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con el histórico debut del argentino en la F1. Luego afrontará dos exámenes de alto riesgo con los circuitos callejeros de Bakú y Singapur, el fin de semana del 15 de septiembre y el 22 de septiembre respectivamente.

Cómo fue el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un gran debut en la Fórmula 1: finalizó en el 12º puesto este domingo en el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza. El piloto, de 21 años, usa el número 43 y correrá en las ocho carreras que le quedan a la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant.

Largando desde el 18° puesto, después de una ausencia de 23 años para los albicelestes, Colapinto paró solo una vez en boxes (hizo 37 vueltas con neumáticos duros), giró a buena velocidad, tuvo un par de sobrepasos interesantes, como su gran maniobra ante el francés Pierre Gasly, y completó los 53 giros con buen ritmo,

El oriundo de Pilar cruzó la línea de meta en la decimotercera posición, pero subió una más porque Daniel Ricciardo tenía 10 segundos de penalización. Su mejor vuelta fue la última, con un registro de 1:23:728, superando la del tailandés Alexander Albon (1:23:918), su compañero de equipo que sí sumó puntos para Williams.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo. Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente. Nunca había probado el neumático duro. No había hecho más de ocho vueltas seguidas. Ahora, de golpe, hice 53", declaró.

Y agregó: "Largué un poco más atrás, sino hubiésemos llegado hasta los puntos. De las ocho carreras que quedan, conozco solo Abu Dhabi (la última fecha). Voy aprendiendo los circuitos y conociendo el auto. Es un paso para adelante. Tuve un buen ritmo. Estoy contento con la performance".

