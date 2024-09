Al respecto, la edil UCR manifestó que “motiva esta medida acciones que son conocidas por todos y que resultan absolutamente comprobables en los últimos años y en la actualidad, períodos en los que se ha evidenciado una personalización en la política municipal gubernamental, una actitud completamente reprochable, ya que la legitimización y el reconocimiento de una autoridad por parte de la población no se hace por imposición ni por recordarle a la gente a cada instante quien lleva adelante esos actos de gobierno, sino que por el contrario, el reconocimiento tiene que ver íntegramente con la calidad de gestión, el trabajo, el compromiso, la transparencia y sin dudas la honestidad; las conductas personalistas pueden atribuirse y denotarse como una cualidad exacerbada de lo que conocemos como ‘ego’” remarcó.

D’Amico expresó asimismo que “en la esfera del personalismo entra en juego, algo nada menor por cierto, el valor de la ética, siendo esta disciplina la que se encarga del estudio del comportamiento humano, de las nociones de aquello que está bien o mal, razón por la cual -subrayó - debemos coincidir que en particular la personalización de los bienes del Estado por parte de las autoridades electas por el voto popular que se encuentran de manera transitoria en los cargos públicos, está mal y no solo por los lineamientos y la inclusión que cada uno tenga en su vida sobre lo que son los valores, sino porque además se encuentra legislado y penado”.

La concejal Radical recordó que Ley de Ética en la Función Pública (N° 25.188) “establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Dicha normativa determina de manera taxativa en el Capítulo X – Publicidad y Divulgación que La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos; el uso y colocación nominal/nombres, símbolos o imágenes con carácter de promoción personal del/la Intendente, otras autoridades superiores, personal de gabinete y conducción las autoridades o funcionarios que componen el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante en la publicidad de los actos, programas, obras, bienes muebles e inmuebles, servicios y campañas”.

Por otra parte, la iniciativa de D’Amico de forma novedosa determina incorporar al Código Municipal de Faltas el Capítulo XII ‘Faltas Contra la Ética en el Ejercicio de la Función Pública’ el cual en su articulado busca regular las sanciones por faltas éticas cometidas por el Intendente, concejales, otras autoridades superiores, personal de gabinete y conducción del Departamento Ejecutivo, y del Honorable Concejo Deliberante, a fin de preservar la ética, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Precisamente son consideradas como faltas,

el uso y colocación nominal/nombres, símbolos o imágenes con carácter de promoción personal en la publicidad de los actos, programas, obras, bienes muebles e inmuebles, servicios y campañas. Para la sanción de las faltas descriptas se fijan sanciones económicas, multas equivalentes al 8, 20 y 40 por ciento del sueldo o remuneración mensual del funcionario infractor, porcentajes que van aumentando de acuerdo a la reincidencia de la falta cometida. Finalmente, se determina que a partir de los noventa días de la promulgación de la presente Ordenanza se ejecutará al retiro de toda la colocación nominal/nombres, símbolos o imágenes con carácter de promoción personal de las autoridades o funcionarios.

La concejal UCR elevará esta iniciativa solicitándole al Ejecutivo Comunal que informe al Cuerpo Deliberativo capitalino de manera detallada y precisa sobre las circunstancias y criterios bajo los cuales se autorizó el préstamo del Gimnasio Municipal Luis ‘Lucho’ Fernández" ubicado en barrio Evita a la Unidad Básica "Saber que se puede" para la realización del festejo por el Día del Niño.

D’Amico remarcó que “el Estado Municipal en este caso tiene la obligación de arbitrar los medios para asegurar que los espacios públicos de la ciudad se utilicen de manera equitativa y neutral, preservando su carácter comunitario y evitando cualquier tipo de favoritismo o uso indebido con fines políticos. En este caso puntual - agregó - pido también se nos informe si se ha solicitado o establecido algún tipo de contraprestación, alquiler o condición para el uso del espacio público en cuestión; y si se realizó el control o supervisión durante el desarrollo de la celebración para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes”.

Indicó asimismo que “los espacios públicos, como los gimnasios, son bienes de uso comunitario y deben estar al servicio de toda la ciudadanía sin distinción de ideologías políticas o sectoriales y su utilización precisamente con fines políticos partidarios puede generar percepciones de favoritismo o utilización indebida de recursos que pertenecen a todos los vecinos y vecinas”. La edil UCR dijo además que “si bien en la actividad estuvo presente la Junta Vecinal del Barrio Evita, durante el festejo se evidenció la exhibición de numerosas banderas identificadas con un sector político en particular, afín al Intendente de la ciudad, esto no puede suceder bajo ningún concepto - enfatizó - ya que es prioritario y fundamental preservar la neutralidad y la imparcialidad en la administración de los espacios públicos para garantizar que estos no sean utilizados con fines que puedan beneficiar a sectores políticos específicos, sino que sigan siendo accesibles y neutrales en favor de toda la comunidad; la cesión de espacios públicos para actos de índole política pone en cuestión el uso adecuado o no de los bienes comunes y este hecho podría vulnerar principios de igualdad y justicia en su administración”.

SESIONES ORDINARIAS EN LOS BARRIOS

La concejal D’Amico solicitará al presidente del Cuerpo Deliberativo capitalino dar cumplimiento a la Ordenanza N° 6.578 de 2008 que estableció en su artículo 1° la realización de una sesión de carácter Ordinario del Concejo en los diferentes barrios de la localidad en el transcurso del día jueves que constituya la finalización de cada uno de los trimestres del calendario anual de sesiones.

La Edil UCR manifestó que “esta normativa sancionada es fundamental en cuanto contempla como objetivos principales desarrollar mecanismos de participación ciudadana y acercar la tarea legislativa a los vecinos que no pueden hacerse presentes en el recinto habitual del Cuerpo Deliberativo; además la Ordenanza determina claramente que tanto las sesiones como las determinaciones que se adopten en ellas, tendrán el mismo valor institucional que aquellas que se realicen de forma normal, dentro del marco de sesiones ordinarias llevadas a cabo por el Departamento Legislativo”.

“La descentralización sin dudas traerá un enorme beneficio en la búsqueda de que la gente se involucre de manera activa en las reuniones parlamentarias y del mismo modo les permitirá tener conocimiento de las diferentes iniciativas que presenta cada Edil como así también la manera en que expresan sus votaciones, decisiones, posiciones y alocuciones. Un Concejo Deliberante itinerante contribuye a una gestión más transparente e inclusiva con los vecinos, mejorando la comunicación entre representantes y representados” sostuvo.