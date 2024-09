Sorpresivo rating: cuánto midió el regreso de Susana Giménez

Este domingo, Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe con su icónico programa. La diva preparó un gran debut y contó con importantes invitados: María Becerra, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Además, la conductora protagonizó un divertido sketch junto a los futbolistas mencionados, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, Nico Vázquez, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, el Chiqui Tapia, entre otros.

Cómo fue el rating de Susana Giménez en su regreso a la televisión

Tras cuatro años y medios alejada de la pantalla, el programa de Susana Giménez obtuvo, a las 22.09, 15.7 puntos de rating, según la cuenta de X, Rating TV Arg. El Cine 13 (El Trece), en tanto, midió 5.9 puntos.

Para las 22.58, cuando la conductora estaba en pleno partido de truco con Guilermo Coppola, Paredes y De Paul, el programa medía 18.5 puntos de rating. El Cine 13, por su parte, hacía 4.7 puntos y Opinión pública (El Nueve), 0.8 puntos.

Al momento de presentar a María Becerra, la diva bajó a 16 puntos, mientras ElTrece cayó a 3.7 y El Nueve a 0.6. En general, Susana obtuvo un buen número y la audiencia la acompañó en este primer programa.

Habrá que esperar a las próximas emisiones para ver si el público la acompaña en este regreso o le suelta la mano y hace desplomar el rating.

La sorpresiva participación de Lionel Messi en el sketch de Susana Giménez

Después de tanto tiempo, este domingo finalmente Susana Giménez regresó a la televisión en la pantalla de Telefe con su clásico ciclo, que inició con un extenso sketch grabado en la AFA, que contó con el sorpresivo mensaje de Lionel Messi.

El inicio del programa tuvo el prometido sketch, plagado de actores, filmado en el predio de la AFA. Pasaron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y hasta Chiqui Tapia; y sobre el final, Nico Vázquez mostró desde su celular el video que le dedicó el mejor jugador del mundo a la histórica conductora.

"Hola Su. No pude estar, yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito, y ahora que hacen esto no puedo estar presente, pero me alegro que los chicos hayan participado y que la hayan pasado bien. Darte un beso grande y espero la próxima estar presente", dijo Messi, para alegría del personaje de la diva.

FUENTE: Minuto.