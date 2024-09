Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán este jueves un nuevo paro en «defensa de su salario» y la Ley de Financiamiento Universitario, que Javier Milei ya anunció que vetará.

Los distintos gremios y agrupaciones, entre ellos FATUN, CONADU y ADUBA, confirmaron que la medida será sin asistencia a los lugares de trabajo y sin actividad durante toda la jornada.

La medida de fuerza antecede a la marcha organizada por la comunidad educativa para el 2 de octubre y replicará la del 23 de abril pasado, que contó una masiva convocatorias en todo el territorio nacional. El paro se concretará «ante la inflexibilidad del Gobierno nacional en torno a la crítica situación salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas y la amenaza de vetar la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Universitario», explicaron la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA)

En referencia a la huelga, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, manifestó: «Queremos seguir estando en las aulas, también continuar haciendo investigación y las actividades de extensión que realizamos en conjunto con los estudiantes». «Por eso esperamos que el Gobierno no vete la Ley de Financiamiento Universitario, para poder continuar con nuestras actividades habituales y seguir siendo la mejor universidad de Iberoamérica», agregó. De esta manera, bajo la consigna «Sin salarios dignos, no hay Universidad de calidad», la comunidad docente y no docente vuelve al paro, como ya lo había hecho el pasado 20 y 21 de agosto debido a la falta de acuerdo salarial.