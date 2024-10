Tras el anuncio del ministro de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, señaló que “la medida reemplaza una norma con más de 30 años de antigüedad, buscando una mayor liberalización en las condiciones de prestación del servicio y agilizando los tiempos administrativos, con el fin de permitir la incorporación de nuevos actores al sector”.

La autoridad de aplicación de esta medida será justamente la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

En primer término, para entender la profundidad del debate respecto a la decisión tomada, vale la pena señalar que la nueva regulación no contó con mayor opinión de empresarios o cámaras empresariales, incluso para el sector fue de alguna manera sorpresivo el anuncio de su aplicación en el Boletín Oficial, así lo dejó trascender a Santiago Gómez, empresario de Marga Taqsa en Santa Cruz, quien aseguró en diálogo con EL MEDIADOR que “ las cámaras nuclean a un conjunto de empresas que pensamos diferente”.

Consultado sobre la medida anunciada, entre un posible aspecto a favor, señaló que “en principio puede ser positivo en el sentido que puede generar que podamos llegar a lugares donde no se llegaba, en muchos casos porque por muchos años los grupos empresarios más grandes te ponían la pata en la cabeza para que los más chicos no puedan crecer y llegar a distintos destinos”, y continuó: “Los grupos más grandes siempre tienen el poder de trabajar junto al Gobierno para ver abarcar los servicios nacionales. Por ejemplo, ninguna empresa de Santa Cruz conecta con Buenos Aires o provincias del norte, siempre lo hicieron empresas grandes”.

Si bien en la actualidad el contexto económico no permitiría avanzar en nuevas rutas que conecten a las empresas santacruceñas con el norte del país, por el costo operativo, si se abre una ventana para pensar en la expansión hacia otros destinos de la patagonia.

Según Gómez, “genera mucha incertidumbre entendiendo la prevaricación que puede haber por querer abrir un mercado sin demasiada regulación”, y ejemplifica: “Ahora no precisamente el transporte debe salir de una terminal, con todo lo que eso significa, porque centralizar los arribos y las partidas permite un mejor control de tránsito, de seguridad, de carga, pero si salida de una oficina de barrio es más difícil controlar. Uno de los temas va a ser garantizar el control”.

Otro de los temas a analizar serán los destinos de poca demanda. “Hay que ver cómo se trabaja en lugares donde llegamos muy pocas veces, donde en realidad lo que piden los usuarios es que lleguemos más, pero lo cierto es que no son rentables”, comentó Gómez al advertir: “Esto puede llegar a afectar en que haya muchos destinos, que en cierta parte del año no son rentables, donde las empresas pueden dejar de ir. Esto con los servicios regularizados, no sucede, si o si tenes que viajar. Puedes reducir al 50% la frecuencia, pero de ninguna manera dejar de viajar”.