Más de 2 mil millones en nuevo equipamiento para Río Gallegos

En horas de la mañana el intendente Pablo Grasso, acompañado por su gabinete municipal, y un nutrido número de trabajadores, realizó la presentación de la nueva flota municipal que representó para el ejecutivo una inversión por más de 2 mil millones de pesos.

El acto tuvo lugar en el predio donde se encuentran las letras monumentales de la ciudad, en Lisandro de la Torre y Banciella, desde donde posteriormente se realizó una caravana que recorrió distintos puntos de la ciudad.

Desde el ejecutivo remarcaron que “mejorará la eficiencia y la capacidad de dar respuesta del municipio”, al mismo tiempo que hicieron hincapié en “se priorizan inversiones que generan impacto directo en la calidad de vida. Convencidos de seguir invirtiendo en infraestructura y equipamiento”.

El jefe de gabinete de secretarios, Diego Robles, señaló: “Es un día muy importante porque seguimos marcando hitos en la ciudad. Ahora en un contexto distinto, difícil, de crisis, sin acompañamiento de nación, ni de provincia, pero con el acompañamiento del pueblo de Río Gallegos”, y continuò: “Hoy, después de mucho trabajar, podemos presentar esto que reafirma con acciones lo que se sostiene y sostenemos desde el discurso e ideas: política pública de gestión y voluntad de que esta ciudad no va a dejar de crecer”.



Por otro lado sostuvo que “Río Gallegos tiene derecho de tener las mejores herramientas para los empleados municipales. Apostamos a construir un camino conjunto e invertir en equipamiento, infraestructura y recursos materiales para que puedan trabajar de la mejor forma”.

Por su parte, Grasso agradeció “a todos los que confían en que siempre se puede más”, y remarcó que “en este contexto nos hacemos cargo de lo que no hace el resto, cuando abandonan las obras, o se deslindan responsabilidad, estamos nosotros””, y continuó, en este sentido, poniendo en valor la tarea de los empleados municipales: “El municipal se puso al hombro, junto a nosotros, a una gestión. Esta es la visión de Estado que tenemos nosotros, no como los que cuando termina lo electoral después no te atienden nunca más. Tenemos que revalorizar a los dirigentes que ponen la cara y van al frente, reivindiquemos la política, hay que poner la cara, que miedo tienen los que prometieron un montón de cosas a los vecinos. En una situación donde están resignando todo los derechos, no nos dan un peso, acá estamos nosotros invirtiendo en forma histórica”.

“Tenemos la decisión política de seguir trabajando codo a codo con los trabajadores municipales para la comunidad”, cerró,

Presentaciòn

20 camionetas Ford Ranger destinadas a diferentes sectores

1 camión recolector

1 camión volcador

1 camión con equipo atmosférico

1 camión con hidrogrua

2 autos Okm Citroen C3 destinados a la guardia urbana

4 motos Yamaha para la guardia urbana

10 bicicletas también destinadas a la guardia urbana

4 camiones tipo Foton doble cabina destinados a diferentes sectores municipales

1 moroniveladora que ya se adquirió y están esperando que llegue a la ciudad.

En la presentación también se mostró un nuevo colectivo que adquirió la empresa CityBus para sumar a su flota.

FUENTE: TiempoSur.