Daniel Peralta renunció al Bloque de UxP: “No al dedo y no a los egos”

El ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, presentó hoy su renuncia al Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados provincial, tomando la misma decisión que ayer diera a conocer el Diputado por el Municipio de El Calafate, Carlos Alegría.

Esta mañana, en declaraciones a Tiempo FM, Alegría aseveró que dentro del peronismo provincial “hace falta autocrítica y conformar una unidad basada en el diálogo” y agregó “la sociedad necesita respuestas, hay peronistas que no se sienten identificados y hay que dar una charla para adentro para ver hacia dónde vamos. Hay que reconstruir el partido para darle una alternativa a la gente que es peronista y no se ve representada” detalló.

Con el mismo espíritu, Peralta acompañó la decisión de su par en la Legislatura y formalizó su renuncia con una extensa carta enviada al presidente del Bloque, Eloy Echazú.

Peralta habla en su misiva de un “ordenamiento del peronismo” ya que considera “si no se ordena afuera, los diputados adentro tienen poco para hacer sin una clara estrategia política” ante el gobierno nacional de Javier Milei y el gobierno provincial de Claudio Vidal.

“Hay intendentes votados que deberían ser los convocantes y ordenadores de esta situación” asevera Peralta en su extensa carta haciendo referencia a las figuras de Javier Belloni (El Calafate) y Pablo Grasso (Río Gallegos), remarcando su intención de decirle “no a los dedos y no a los egos”.

También el ex gobernador y actual legislador menciona en un renglón a algunos medios de comunicación, sentenciando “hay plumas con pauta que generan división, bardeando a los compañeros”, al tiempo que deja bien en claro el sentido de esta decisión “después de haber sido electo gobernador en dos oportunidades, no me mueve más que el deseo de colaborar para que el peronismo recupere el rol que perdió y por el cual la ciudadanía le dio la espalda en las últimas elecciones”.

“No me voy a ningún lado, no voy a generar ninguna división” asevera Peralta en la nota, que continúa “no puedo, no quiero ni debo ser parte de ningún acuerdo que no sea por dentro del peronismo” desestimando así algunas versiones que sostenían que podría llegar a sumarse en algún área del Gobierno provincial.

“Hace 10 meses que asumimos y no se dio ningún tipo de debate tras las elecciones” plantea el legislador, que continúa “renuncie a la Presidencia del Bloque con la finalidad de abrir el camino para esa discusión, pero nunca llegó”.

Desde hace varias semanas, Peralta y el intendente de El Calafate, Javier Belloni, con quien se habría acordado esta decisión de apartamiento de ambos diputados para conformar un Bloque diferente al de UxP pero dentro del PJ, vienen planteando la necesidad de una “reconstrucción del PJ en Santa Cruz” con una discusión más amplia acerca del rol que el peronismo provincial demanda desde cada una de las localidades, una discusión que consideran “está pendiente” y que necesita “una rápida recuperación como partido”.

FUENTE: TiempoSur.