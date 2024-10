Se realizó la primera reunión de la Comisión Especial de YCRT

El Gobierno de Santa Cruz presentó un nuevo ofrecimiento salarial a ADOSAC en el marco de las negociaciones paritarias realizadas este martes. La propuesta incluye un aumento en el salario básico en tres cuotas en octubre , 3,6% en noviembre y 3,6% en enero 2025. El gremio docente analizará la oferta en asamblea y definirá la aceptación o no, en sus asambleas y congreso.

Los concejales Elizabeth Romanelli (UP), Heber Zella (UP), Carlos Tico (UP) y Estefanía Leyes (EV), recibieron al proyectista y dueño del comercio Bandidos Patagónicos, junto a una de sus trabajadoras.