El Ministerio de Trabajo de la provincia sancionó a ADOSAC con una multa de 1.736 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria impuesta en 2023. En diálogo con La Bisagra que se emite por Tiempo FM 97.5, Miguel Del Pla, integrante de la nueva comisión directiva electa del gremio, analizó que “esta multa tiene como propósito quebrar una organización gremial. ¿Quién va a poder pagar mil setecientos millones de pesos? ¿De dónde lo va a sacar? No tiene ni por dónde empezar”, dijo.

Según Del Plá, el expediente de la conciliación obligatoria que dio lugar a la multa data de 2023, y no tiene relación con los recientes conflictos del gremio docente. “Este expediente lo había iniciado Chachi Velásquez el año pasado, pero fue desempolvado ahora por el gobierno de Vidal, probablemente porque el gremio docente comenzó un plan de lucha y se ha puesto en pie de guerra frente a las injusticias salariales que enfrentan los docentes”, explicó.

El dirigente también cuestionó la intencionalidad detrás de la multa, señalando que el gobierno provincial está utilizando este expediente como una herramienta política para golpear al sindicato. “Hay una intencionalidad política clara, es un intento de destruir una organización sindical que históricamente ha defendido los derechos de los trabajadores de la educación. Y está encabezada por quien fue un dirigente gremial”, se lamentó Del Pla.

En relación con el proceso de conciliación obligatoria, Del Pla subrayó la falta de imparcialidad en la gestión del conflicto: “Este nos va a obligar a una disputa legal. Cuando Adosac rechaza una conciliación obligatoria no es un capricho. El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz no es un árbitro neutral. Al ser parte del mismo Estado, no puede ser considerado independiente, y esto va en contra de los convenios internacionales de la OIT, que indican que el mediador debe ser imparcial”.

El dirigente remarcó la importancia de un sistema justo para resolver los conflictos laborales en la provincia, recordando que la OIT establece que los gremios públicos deben tener un árbitro independiente para mediar en los conflictos entre los trabajadores y el Estado.

“En Santa Cruz no existe ese organismo neutral que plantea la OIT. Corresponde que sea aplicado un ámbito neutral para actuar en los conflictos que existan entre los empelados públicas y el estado provincial”, añadió.

Del Plá también habló sobre los recursos que tendría el gremio para hacer frente a la multa, sugiriendo que la cifra es completamente inalcanzable. “No hay forma de pagar esa multa. Ni siquiera con todos los bienes del sindicato, ni siquiera si quisiéramos, podríamos cubrir esa cantidad”, afirmó. Para el dirigente, esta es una medida punitiva que busca desgastar económicamente al sindicato docente.

El gremio apelará la multa y buscará una solución legal frente a lo que calificaron como una decisión "política y no legal".

El dirigente afirmó que la sanción supera cualquier posibilidad de pago “¿Cómo podría hacer ADOSAC para pagar 1.700 millones? Si quisiéramos pagar, no hay manera. Le podemos entregar todo el edificio, podemos entregar todo lo que tiene el gremio logrado en 63 años de historia, pero no alcanzaría para cubrir esta multa".

"Este es un nuevo intento de destruir el sindicato", aseguró Del Pla. "No hay otra forma de llamarlo. Estamos ante un ataque político claro".

Al respecto, hizo hincapié en la disparidad entre los salarios de los docentes y los altos cargos directivos dentro del sistema educativo provincial. “Los maestros ganan 770.000 pesos, no un millón y medio, como dice el gobierno. Si hay algún docente que gana esa cifra es porque tiene dos trabajos y más de 15 años de antigüedad. El salario promedio está muy por debajo de lo que se quiere hacer creer”, puntualizó.

Por otro lado, Del Pla contó que el gremio está recibiendo el respaldo de otras organizaciones sindicales a nivel nacional. "Ya hemos recibido el apoyo de la CTERA, y otros sindicatos de todo el país se han manifestado solidarios con nuestra lucha. Vamos a continuar peleando, legalmente, para que esta multa injusta no prospere", afirmó.

Finalmente, Del Pla confirmó que, tras la notificación de la multa, el gremio convocó una conferencia de prensa para explicar los pasos legales que seguirán y anunció que se llevará a cabo un congreso el próximo sábado, en el que se definirá cómo continuará el reclamo laboral y cómo enfrentará esta nueva arremetida contra la organización sindical.