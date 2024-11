En respuesta a la viralización de imágenes que evidencian la contaminación causada por desechos presuntamente arrojados por frigoríficos en la costanera de la ciudad, personal de la Agencia Ambiental de la Municipalidad, encabezado por Juan Alvarado, se hizo presente en el lugar para tomar las medidas pertinentes.

“Luego de reiterados llamados y de los mensajes en las redes sociales, nos apersonamos en el lugar donde están los desechos arrojados en la costanera de Río Gallegos. Elaboramos un informe, armamos un acta y luego iremos hasta la empresa responsable para que comunique lo que está pasando”, afirmó Alvarado. Durante la inspección, se constataron manchas significativas de sangre, lo que constituye una clara evidencia de irregularidades.

Al respecto, Alvarado agregó: “Hemos visto manchas muy grandes de sangre. Son claras pruebas de que algo no está bien y no es la primera vez que sucede. De hecho, es la segunda vez que venimos en el año. No sabemos qué pasa con la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero nos vemos obligados a intervenir para cuidar nuestra ría local”. Desde la Municipalidad destacaron el compromiso de los vecinos en alertar sobre estas situaciones.

“Les agradecemos como siempre a los vecinos que están atentos ante estas situaciones”, concluyó Alvarado. La Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y la preservación de la ría local, e insta a las autoridades y empresas involucradas a asumir la responsabilidad de sus acciones para garantizar un entorno limpio y seguro para toda la comunidad.