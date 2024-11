Calendario: qué sucederá con el feriado nacional por el 8 de diciembre

Con la llegada de diciembre, muchos argentinos están atentos a cómo se organizarán los feriados restantes del año. El próximo asueto será el domingo 8 de diciembre, fecha que conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado clave en el calendario nacional.

Desde el Gobierno confirmaron que este día es inamovible y no se trasladará a otro momento, según lo estipulado por la Ley 27.399. Esta normativa establece que ciertos feriados tienen carácter fijo y no pueden modificarse, salvo que haya cambios legislativos específicos. Así, el feriado no podrá aprovecharse para un fin de semana largo, afectando especialmente a los trabajadores que no laboran los domingos.

El feriado nacional por el 8 de diciembre

El Día de la Inmaculada Concepción de María es uno de los feriados inamovibles más importantes en el calendario nacional. La fecha, que tiene un carácter religioso, está dedicada a la veneración de la Virgen María y es respetada en todo el país como un día de descanso obligatorio.

A diferencia de otros feriados recientes, como el del Día de la Soberanía Nacional que se trasladó al lunes 18 de noviembre para generar un finde largo, este no contará con esa flexibilidad. Esto se debe a que la normativa vigente lo clasifica como un feriado de carácter fijo, evitando cualquier alteración en su ubicación en el calendario.

Calendario de feriados 2024

Con el feriado del 8 de diciembre definido, el próximo asueto en Argentina será el miércoles 25 de diciembre, cuando se celebrará Navidad. Este feriado también es inamovible, por lo que no formará parte de un fin de semana largo.

Próximas fechas importantes:

8 de diciembre (domingo): Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (miércoles): Navidad.

Con estas últimas fechas en el calendario, se cerrará el ciclo de feriados de 2024, dejando a los argentinos a la espera de los descansos que traerá el nuevo año. Este panorama invita a planificar escapadas cortas o momentos de descanso que se ajusten a los días disponibles.

FUENTE: Minuto.