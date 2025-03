El sindicato de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocó a un paro general de actividades para los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de marzo. La medida de fuerza se resolvió tras las asambleas realizadas por la organización y en reclamo por la falta de convocatoria a una nueva mesa paritaria.

En diálogo con el programa El Mediador que se emite por Tiempo FM 97.5, Gustavo Basiglio, secretario general de AMET, explicó que “después de nuestras asambleas, este bueno, entendemos nosotros que que este la negociación de paritaria salarial y también puede ser de índole laboral, de hecho lo es, eh debe continuar. Nosotros hemos presentado varias situaciones de de problemas que tenemos en nuestras escuelas”.

Basiglio confirmó que fueron notificados por el Ministerio de Trabajo sobre la liquidación salarial con la cláusula gatillo, pero advirtió que el conflicto va más allá del aspecto económico. “Que se atiendan las demandas del sindicato que son la voz de nuestros afiliados. Los lugares de trabajo se hacían escuela, laboratorio, eh sectores de producción, talleres, están teniendo un abandono en cuanto a lo que tiene que ver de aportes eh de dinero”, manifestó.

El dirigente sindical también cuestionó la falta de inversión en infraestructura básica y recursos para las escuelas técnicas. “No podemos tener que pedirle la cooperadora dinero, esperar que alguien done algo para que esto funcione. Me parece que no no es así la situación de la educación en Santa Cruz, debe tener una una mirada distinta”, reclamó.

Asimismo, el referente de AMET expuso que las suspensiones de clases por falta de condiciones edilicias se repiten en diversas instituciones. “De hecho, nosotros cada vez tenemos más días suspendidos por falta de condiciones, no por paro. Sí, es lo que nos preocupa. Claro, no solamente porque muchas veces hay días de paros, sino que en las escuelas no están en condiciones y los chicos no pueden concurrir”, denunció.

Basiglio sumó a la agenda de reclamos la necesidad de nuevas ofertas educativas y el inicio de un profesorado específico para la modalidad técnica. “También tenemos que tener ofertas, de hecho, nosotros estamos reclamando el inicio de un profesorado para nuestra modalidad porque hay materias que todavía pasan 3 meses sin que los chicos tengan un docente porque no hay donde estudiar, entonces este vemos cómo se abren capacitaciones para otros ámbitos y nuestra modalidad la intención es no avanzar, no no entendemos por qué no nos dan lugar a esto que estamos pidiendo que tiene que ver con mejorar la calidad educativa y más encima sabiendo que son fondos nacionales que vienen desde el desde el INEP desde Buenos Aires eso el el es nuestra ley propia de financiamiento, o sea que la provincia ni siquiera tiene que poner plata para capacitarnos”.