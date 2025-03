En diálogo con el programa El Mediador que se emite por Tiempo FM 97.5, la diputada nacional Roxana Reyes se refirió al proyecto de Registro Nacional de Deudores Alimentarios, iniciativa que busca ser tratada nuevamente en la Cámara Baja.

“Es increíble que el senado nos haya dejado caer después de dos años que lo tuvieron para tratar, sería un registro que no tiene costo, es un registro que tienen que ver con lo informático centralizado, donde por orden de un juez, cuando hay un deudor alimentario, incluye ese registro y automáticamente queda inscripto en todo el país. En definitiva con esto, al incorporarlo en un registro nacional, digamos que es toda una medida compulsiva para que el deudor se presente al juez de la causa y cumpla con su obligación”, explicó.

La legisladora precisó que la norma propone inhabilidades específicas para los deudores alimentarios. “Son inhabilidades lo que le pone esta ley, esta ley únicamente ingresa al registro con un orden judicial, cuando el juez determina que hay un incumplimiento sostenido, sistemático y doloso. Hay impedimentos por ejemplo: no va poder abrir cuentas bancarias o renovar tarjetas de crédito o débito, no va poder hacer operaciones financieras, no va poder inscribir bienes en un registro de propiedad inmueble. Son varias las inhabilidades”, detalló.

Además, Reyes indicó cómo se podrá salir de dicho registro. “Cuando acredite el cumplimiento o convence al juez que eventualmente está en una situación de solvencia real pero cumple con otras obligaciones alimentarias, en el plazo de 5 días que se presente en el expediente y lo acredita, el juez tiene que levantar la inhibición de deudor alimentario, con esto vamos a poder una medida que el deudor vas venir solo a la justicia”, aseguró.

En cuanto a la situación actual, subrayó que “hay un porcentaje que supera el 60%, es altísimo y el daño no solamente al los chicos que no reciben el alimento, sino a lo progenitores que tienen el chico a cargo, que tiene que disponer el 100% de sus ingresos además del cuidado, el Estado es tan superado en esto, el trato a veces no es el mejor, tenemos que encontrar algo que descomprima el juzgados, jueces, padres y genere que los chicos generen la cuota de alimentación”.

Sobre la posible discusión del proyecto en el Congreso, comentó: “Ayer lo presenté y se me sumaron distintos diputados de distintos bloques. Si bien la Unión por la Patria no firmó mi proyecto, presentó otro proyecto espejo en el mismo día. Realmente creo que va ser muy importante, la semana que viene lo estaremos tratando y hablar con el senado para que mueva este tema”.

Consultada por la posición de su bloque respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Reyes indicó que “nosotros tenemos en un par de horas una reunión con el bloque de este tema, todo lo que tiene que ver con dar las herramientas para que el plan económico y quien conduce el plan económico del país avance, si bien voy a ser prudente, nosotros tenemos la postura de acompañar, será cuestión de debate y lo analizaremos en las próximas horas”.

En relación a la marcha de jubilados prevista para el próximo miércoles, la diputada advirtió: “Lo que espero es que haya paz, que se puedan manifestar pacíficamente, los violentos no son los jubilados, a mi me dio muchísimo miedo cruzar de mi oficina al despacho en medio del gas pimienta, los violentos son lo que se le infiltran a los jubilados en este legítimo reclamo. Es muy difícil restablecer el orden en la calle cuando pasan estas cosas, hay una actitud violenta como pasó en 2017, es injusto lo que están haciendo, tiene otro objetivo y es el mismo que el del 2017, los jubilados vienen reclamando sus derechos pacíficamente, esa gente viene a generar caos”.

Por último, sobre su futuro político expresó: “Yo entro y salgo de la función pública, estuve mucho tiempo en la función privada, no vivo de la función pública, donde esté y donde me toque estar, voy a seguir pidiendo por una transformación de Santa Cruz”.