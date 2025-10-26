Bajo nivel de participación en las elecciones legislativas: votó el 66% del padrón

En el marco del cierre de los comicios de las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó que no hubo “incidentes” con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y confirmó la participación del 66% del padrón.

En cuanto a la utilización de la BUP, Catalán lo consideró como “un éxito de la democracia argentina y del sistema”, por lo que remarcó que era una “deuda con los ciudadanos”.

"Votó el 66% del padrón. Es posible que se siga votando en algunas escuelas. Queríamos agradecerle a la ciudadanía por haber concurrido a votar. Agradecerles en nombre de todos nosotros a las autoridades de mesa, a los fiscales partidarios, a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad; porque se desarrollaron estos comicios con otra forma más ágil y transparente, con mucho éxito", destacó el ministro del Interior.

Se trata de uno de los niveles más bajos de participación electoral desde el retorno de la democracia en 1983.

Respecto a la jornada electoral, el funcionario sostuvo que no hubo "reportes de incidentes ni problemas a la hora de la votación", y nuevamente sobre el proceso, indicó: "No hubo problemas para la implementación de la BUP. Estamos muy conformes con esto".



Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025

Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.