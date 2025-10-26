Bajo nivel de participación en las elecciones legislativas: votó el 66% del padrón

Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.EL PAIS26 de octubre de 2025
En el marco del cierre de los comicios de las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó que no hubo “incidentes” con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y confirmó la participación del 66% del padrón.
En cuanto a la utilización de la BUP, Catalán lo consideró como “un éxito de la democracia argentina y del sistema”, por lo que remarcó que era una “deuda con los ciudadanos”.
"Votó el 66% del padrón. Es posible que se siga votando en algunas escuelas. Queríamos agradecerle a la ciudadanía por haber concurrido a votar. Agradecerles en nombre de todos nosotros a las autoridades de mesa, a los fiscales partidarios, a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad; porque se desarrollaron estos comicios con otra forma más ágil y transparente, con mucho éxito", destacó el ministro del Interior.
Se trata de uno de los niveles más bajos de participación electoral desde el retorno de la democracia en 1983.
Respecto a la jornada electoral, el funcionario sostuvo que no hubo "reportes de incidentes ni problemas a la hora de la votación", y nuevamente sobre el proceso, indicó: "No hubo problemas para la implementación de la BUP. Estamos muy conformes con esto".
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.
Seguí la jornada. Votan 36 millones de argentinos para renovar el Congreso. Perlitas, encuestas y primeros resultados de la primera gran prueba de Milei.
El Gobierno llega a la elección con los bolsillos más golpeados
El funcionario dejará su cargo luego de los comicios del domingo, aunque desde su entorno anticiparon su renuncia.
Por fuerte venta de soja y aumento de las importaciones.
Lo hizo a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. La suspensión rige hasta que el Congreso asigne fondos en el presupuesto.
Lo anunció la entidad que preside Santiago Bausili
En la camioneta de los damnificados se encontraron sus objetos personales, pero no los celulares.
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
El viento volvió a ser protagonista en la capital santacruceña, con ráfagas que superan los 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, pero el panorama comenzará a mejorar en los próximos días.
El Presidente subió a Instagram una foto votando “tuneada”: sin arrugas, bronceado y con más pelo. “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”, retrucaron.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.