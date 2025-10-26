Santa Cruz cerró las elecciones con un 68% de participación

Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.LA PROVINCIA 26 de octubre de 2025El Mediador
La jornada electoral de este domingo 26 de octubre en Santa Cruz se desarrolló con normalidad y con una participación del 68,02%, según datos oficiales difundidos al cierre de los comicios. En total, 174.087 santacruceños emitieron su voto, mientras que 81.841 electores no concurrieron a las urnas, sobre un padrón general de 255.928 ciudadanos habilitados.
El porcentaje registrado representó un descenso en comparación con las elecciones legislativas de 2023, cuando la concurrencia había alcanzado el 72,71%, convirtiendo a la provincia en una de las de menor participación del país. En esta ocasión, la tendencia descendente se mantuvo, aunque se ubicó levemente por encima del promedio nacional del 66%.
En todo el país, más de 12 millones de argentinos decidieron no participar en estos comicios, una cifra considerada histórica por su magnitud. En Santa Cruz, si bien la merma fue menos pronunciada, el ausentismo volvió a reflejar un fenómeno que se repite desde hace varios años: el desencanto político y la desconfianza en las instituciones.
La participación santacruceña se mantuvo por debajo del promedio histórico del 77% que el país registró desde la instauración de las PASO en 2011. Este comportamiento se replicó en casi todos los distritos, donde las elecciones desdobladas entre abril y septiembre ya habían anticipado una menor movilización del electorado.
Consultores atribuyeron esta baja a factores comunes con el resto del país, como el malestar social, la crisis económica y el hartazgo hacia la dirigencia política. También influyeron la falta de propuestas atractivas, la percepción de corrupción, y la sensación de que el voto no genera cambios concretos en la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Aun con este escenario, la cifra provincial se mantuvo dentro del rango medio de participación del país, superando a provincias como Salta o Chaco, que no alcanzaron el 65%. En los comicios de este año, Santa Cruz volvió a ubicarse entre los distritos con participación moderada, un dato que preocupa a los sectores que promueven la revalorización del voto como herramienta democrática.
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
La diputada nacional de Unión por la Patria votó en El Calafate y advirtió que “el modelo actual no está escuchando a la gente”. También remarcó la necesidad de contar con legisladores que prioricen las necesidades de los santacruceños.
La senadora nacional emitió su voto en Río Gallegos y destacó la alta participación ciudadana. En la antesala del 15° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresó un emotivo recuerdo hacia su hermano.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz no logró reunir el quórum necesario este jueves. Solo nueve legisladores estuvieron presentes para debatir la iniciativa conocida como “Ley Sosa”, que busca reincorporar a Eduardo Sosa al cargo de Procurador General.
La Asociación Docentes de Santa Cruz realizará hoy una nueva jornada de protesta provincial. La movilización se desarrollará en Río Gallegos bajo la consigna “Juntos somos más fuertes. ¡Sumate!”, con actividades que se extenderán durante todo el día y un acampe frente al Consejo Provincial de Educación.
En la camioneta de los damnificados se encontraron sus objetos personales, pero no los celulares.
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
El viento volvió a ser protagonista en la capital santacruceña, con ráfagas que superan los 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, pero el panorama comenzará a mejorar en los próximos días.
El Presidente subió a Instagram una foto votando “tuneada”: sin arrugas, bronceado y con más pelo. “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”, retrucaron.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.