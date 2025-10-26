Ianni llamó a fortalecer la representación de Santa Cruz en el Congreso

La diputada nacional Ana María Ianni, de Unión por la Patria, emitió su voto esta mañana en la Escuela Primaria Provincial N°80 de El Calafate, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. En diálogo con Ahora Calafate, reflexionó sobre el contexto político actual y la importancia de los comicios para el futuro institucional del país.

“Es una elección legislativa, pero en estas circunstancias está cargada de una mayor necesidad de tener conciencia de quiénes nos van a representar o se van a sumar a las bancas para representar a la gente de Santa Cruz”, expresó Ianni.

La diputada, que mantiene su mandato vigente hasta 2027, sostuvo que “hoy tenemos un modelo de país que quizás no está escuchando mucho a la gente”, y subrayó la necesidad de contar con legisladores “que al momento de votar piensen en las necesidades de los santacruceños y santacruceñas”.

Ianni señaló que, en los casi dos años que lleva en la Cámara de Diputados, ha visto cómo algunos representantes de Santa Cruz “no votan en función de lo que la gente necesita”, y enfatizó que la tarea legislativa “debe hacerse con mucha responsabilidad y conciencia”.

Respecto al contexto nacional, la diputada afirmó que el Congreso “viene haciendo un trabajo de resistencia ante un presidente que veta todo lo que encuentra” y destacó el rol del Parlamento como espacio de defensa de los intereses ciudadanos.

“El Congreso se transformó en esa caja de resonancia, de resistencia, ante políticas que no coinciden con las necesidades de la gente”, expresó.

Finalmente, Ianni remarcó que el desafío es “acompañar lo que sea bueno para el país”, pero advirtió que “lamentablemente no se han visto muchas medidas que podamos acompañar”.