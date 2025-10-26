Ianni llamó a fortalecer la representación de Santa Cruz en el Congreso

Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz
La diputada nacional de Unión por la Patria votó en El Calafate y advirtió que "el modelo actual no está escuchando a la gente". También remarcó la necesidad de contar con legisladores que prioricen las necesidades de los santacruceños.
La diputada nacional Ana María Ianni, de Unión por la Patria, emitió su voto esta mañana en la Escuela Primaria Provincial N°80 de El Calafate, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. En diálogo con Ahora Calafate, reflexionó sobre el contexto político actual y la importancia de los comicios para el futuro institucional del país.
“Es una elección legislativa, pero en estas circunstancias está cargada de una mayor necesidad de tener conciencia de quiénes nos van a representar o se van a sumar a las bancas para representar a la gente de Santa Cruz”, expresó Ianni.
La diputada, que mantiene su mandato vigente hasta 2027, sostuvo que “hoy tenemos un modelo de país que quizás no está escuchando mucho a la gente”, y subrayó la necesidad de contar con legisladores “que al momento de votar piensen en las necesidades de los santacruceños y santacruceñas”.
Ianni señaló que, en los casi dos años que lleva en la Cámara de Diputados, ha visto cómo algunos representantes de Santa Cruz “no votan en función de lo que la gente necesita”, y enfatizó que la tarea legislativa “debe hacerse con mucha responsabilidad y conciencia”.
Respecto al contexto nacional, la diputada afirmó que el Congreso “viene haciendo un trabajo de resistencia ante un presidente que veta todo lo que encuentra” y destacó el rol del Parlamento como espacio de defensa de los intereses ciudadanos.
“El Congreso se transformó en esa caja de resonancia, de resistencia, ante políticas que no coinciden con las necesidades de la gente”, expresó.
Finalmente, Ianni remarcó que el desafío es “acompañar lo que sea bueno para el país”, pero advirtió que “lamentablemente no se han visto muchas medidas que podamos acompañar”.
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.
La senadora nacional emitió su voto en Río Gallegos y destacó la alta participación ciudadana. En la antesala del 15° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresó un emotivo recuerdo hacia su hermano.
