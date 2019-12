Vanesa Low convocó a Juntas Vecinales a encuentro para articular tareas y actividades en los barrios

Vanesa Low, fue designada por el intendente Pablo Grasso como nueva titular del Área de Participación Ciudadana del Municipio. La nueva funcionaria comunal se refirió a su designación en el cargo y aclaró "lamentablemente voy a tener que alejarme de la presidencia de la Junta Vecinal del Barrio Natividad" pero aseguró "voy a trabajar de la misma manera y con las mismas ganas con todas las Juntas Vecinales conformadas en la ciudad".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR que se emite por Radio 1 Río Gallegos dijo “la verdad que estoy con muchas expectativas y creo que vamos a poder trabajar bien. Me empecé a juntar con el Personal. La idea es dejar lo bueno y empezar a darle otro tipo de funcionamiento al área que es lo que me pidió Pablo Grasso” y continuó "trabajar sin marcar diferencias, porque de alguna manera vemos que hubo varias Juntas Vecinales que fueron discriminadas por su color político y eso termina siendo negativo para los vecinos. Pablo me pidió que trabajemos con todos por igual y en solucionar muchos problemas puntuales que hay en cada barriada".

Al ser consultada sobre el trabajo que quiere llevar adelante, Low aseguró que “lo primero que vamos a hacer es lograr articular con las Juntas Vecinales y con todas las áreas del Municipio y luego poder articular con el Gobierno Provincial y Nacional para conseguir lo que haga falta en cada sector”.

"Cada barrio tiene necesidades distintas y debemos ayudar a articular las respuestas que los vecinos necesitan" aseguró.

Por último, Low habló sobre la convocatoria de este miércoles y afirmó que “el miércoles a las 18 horas voy a convocar a todas las Juntas Vecinales con el área de obras públicas, para ver cuales son las problemáticas que tiene cada barrio”.