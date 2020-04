Tras el enojo de Maxi López, Mauro Icardi explicó por qué volvió a Italia con Wanda Nara y sus hijos

Un nuevo frente se abrió nuevamente entre Wanda Nara y Maxi López luego de que ella decidiera retirarse de Francia y volver a Italia junto a su marido y sus cinco hijos, en medio de la cuarentena que tiene en vilo a toda Europa.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram, y aunque no hizo referencia directa a su ex mujer, todo apuntó a que sus palabras eran una crítica directa hacia la madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Horas mas tarde, Wanda realizó un vivo en sus redes sociales, pero eligió no hablar del tema. Sin embargo, su marido, Mauro Icardi, eligió otro camino y contestó varias preguntas de sus seguidores, que le consultaron dónde estaban pasando la cuarentena y el motivo de su mudanza a Italia, uno de los países más complicados ante la pandemia del COVID-19. Justamente, el norte de Italia, donde viven ellos -en la orilla del Lago Di Como- es el lugar donde más creció el nivel de contagiados del país.

“¿Están pasando la cuarentena todos juntos en familia?”, le consultaron al jugador del PSCG en sus redes. “Sí, estamos todos juntos en casa, en Italia”, confirmó Icardi. Mientras que otro seguidor fue más allá con su consulta: “Por qué decidieron ir a Italia en cuarentena”. Y Mauro le respondió: “Porque está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia”.

Minutos antes, Andrés Nara -papá de Wanda- emitió su opinión ante el nuevo escándalo familiar. “Voy a ser lo más objetivo que pueda. El domicilio de ella es en Milán. Ella estaba en París porque su pareja trabaja ahí. Considero que ha tomado todos los recaudos. Pueden hacerlo económicamente. Imagino que todo fue con extrema seguridad", señaló el empresario en diálogo con Radio Mitre. "Los chicos están perfectamente bien. Sé que toma todos los recaudos y cuidados que corresponden ante la situación que se está viviendo en Europa”, dijo Nara en relación a las precauciones que tomó su hija antes de mudarse a Italia.

“Entiendo el malestar de Maxi pero sé que ellos están en una grieta. Si me hubiese preguntado le hubiera dicho que no viaje a Italia. La situación en Europa es peor y todo es distinto. A la cuarentena le ponen restricciones diferentes. No sé como son las reglas de juego sobre está situación. Le hubiese dicho que no se mueva. Desconozco la situación y no quisiera aumentar la grieta que ya tenemos”, añadió Nara.

“No hablé con Maxi López después de su enojo. Sé que está molesto. Es entendible. Quizás sabe cosas que yo no sé", sostuvo.

Por su parte, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, habló esta mañana en exclusivo con Teleshow sobre la decisión de la conductora de volver a su residencia italiana: “Wanda hizo las cosas correctamente. Volvió a su domicilio con todo en regla según el protocolo de Europa”.

La letrada señaló que la panelista del reality Gran Hermano italiano cumple a “rajatabla” las instrucciones que se van dando en el país y que el traslado de poco más de 800 kilómetros que separan a ambas ciudades lo hicieron en auto, según la autorización que les otorgaron desde el Gobierno. “El permiso es para ir de casa a casa en coche y Wanda cumplió todo tal cual lo pidieron las autoridades”, agregó.

Sobre qué opina Nara de los dichos de López en los que la acusó de “exponer” a sus hijos, dijo sin brindarle demasiada importancia: “Ella ya lo conoce a él, nada nuevo”.

