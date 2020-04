Obligatoriedad del uso de tapabocas: El Municipio avanzó con la exigencia para servicios

Pablo Grasso, Intendente de la Ciudad de Río Gallegos, se refirió al trabajo que está llevando adelante con respecto a la Pandemia y manifestó que “ahora estoy recepcionando calcomanías que mandamos a hacer para ayudar al distanciamiento social para los diferentes lugares como supermercados, farmacias, rapipagos y en la Municipalidad en los diferentes sectores”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “acabamos de firmar el decreto municipal 917 donde recomendamos elementos de protección como el cubre nariz, boca y mentón de la gente que circula en la vía pública y que sea obligatorio para aquellos al que le demos habilitación es decir pertenecientes a los servicios”.

Asimismo, se le consultó sobre los precios elevados que manejan algunos supermercados, Grasso expresó: “Es entendible porque la gente lo primero que apunta es al Municipio, pero nosotros ya los bajamos a esos incrementos de precios que hubo a partir del decreto del Presidente que nos da la autoridad para el control de precios. Ahora nosotros tenemos gente del municipio en todos los supermercados”.

Seguidamente a esto Grasso hizo hincapié en los precios máximos y afirmó que “lo que hacemos nosotros es sugerir el precio mínimo y el precio máximo que está en la página oficial de Gobierno Nacional. Nosotros, a partir de esto buscamos una franja en el precio de las cosas”.

Más tarde el Intendente habló sobre el uso del DNI para ir al supermercado y comentó que “la verdad que el resultado fue muy bueno y la gente se adapto muy bien. Ahora vamos a tratar que la nueva modalidad que presentamos al Gobierno Provincial salga. La misma es para que todos los rubros comerciales puedan hacer deliverys online”.

Por otra parte, Grasso afirmó que los supermercados se mantendrán cerrados los domingos y enfatizó: “Nosotros, le dijimos a los supermercados que no queremos que los trabajadores pierdan plata y lo que se hizo fue distribuir las horas extras para que esto no suceda. Que estén cerrados los domingos es una decisión, porque los domingos esta todo cerrados, entonces si estas en la calle a donde estas yendo y eso nos permite poder controlar mejor la situación”.

Por último, se le preguntó si le molesta que la gente lo critique por estar todo el tiempo en la calle, Grasso aseveró: “No me molesta que me digan figureti porque algo que me quedó claro es que voy a tomar esta gestión como una campaña permanente, no voy a esperar a que haya una campaña para recorrer los lugares”.