Hubo consenso en no habilitar el delivery de bebidas alcohólicas

Roberto Ortiz y Teresa Soto en representación de COMUNA se reunieron con el Intendente Pablo Grasso y el diputado Eloy Echazú a los efectos de reafirmar su preocupación por el consumo de drogas legales como el alcohol o el tabaco, y más específicamente en este contexto de pandemia. Grasso afirmó que no van a ser habilitados los deliverys de alcohol

Roberto Ortiz se refirió al encuentro diciendo que "le acercamos y fundamentamos al intendente nuestra posición contraria puntualmente respecto al delivery de alcohol, creemos que no es necesario, existen locales que venden alcohol pero el hecho del delivery no es una buena medida. Le manifestamos que el aislamiento ha aumentado los casos de violencia, no solo de género. A los niños, niñas y adolescentes en sus casas, esta situación de encierro por la pandemia, no los favorece para nada. Tenemos estadísticas que así lo prueban.”

El intendente afirmó que “tomamos con mucha atención lo que nos dice COMUNA que hace muchos años viene pregonando por la prevención y tratamiento de las drogas legales y siempre atendemos sus opiniones, de hecho no vamos a habilitar los deliverys de alcohol” afirmó de manera categórica.