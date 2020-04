Queen dedica una versión de We are the champions a quienes luchan contra el coronavirus

La actual formación de Queen, integrada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, junto al cantante Adam Lambert ofreció una versión de "We are the champions" que dedicaron a quienes luchan contra la pandemia de coronavirus.

El video, con esta interpretación que no suma otros instrumentos o sonidos pregrabados, fue publicado en las redes oficiales de la banda y la de cada uno de sus miembros.







En tal sentido, Brian May ya venía compartiendo algunos videos en los que mostraba cómo tocar en la guitarra algunos de los clásicos de Queen, como el caso del famoso solo de "Bohemian Rhapsody".

Esta formación de la banda con Lambert es la que encaró las giras realizadas en los últimos años, sin la presencia del bajista John Deacon, quien decidió retirarse de la música luego de la disolución del grupo original, tras la muerte del cantante Freddy Mercury, en 1991.

FUENTE: Télam.