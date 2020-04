“Hubo aumentos desproporcionados que se corrigieron, pero lo de los huevos no tiene explicación”

Gustavo Rodríguez, propietario de la firma Gregorio T. Rodríguez, se refirió a la situación de la pandemia de coronavirus y manifestó “la verdad que hubo una muy buena recepción en cuanto al cuidado de nuestros empleados como de los clientes. Las personas respetan la distancia y la hacen respetar y creo la ciudadanía ha respondido muy bien. En el local todos los empleados trabajan con barbijo y con guantes”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre la modalidad del DNI y expresó: “La verdad que para mí no fue positivo el tema del DNI para la gente porque le complicó un poco la salida a las personas y creo que los supermercados ahora tienen más filas de gente que la que antes tenían”.

Por último, se le consultó sobre las subas de precios que hubo durante este tiempo, Rodríguez aseveró: “La verdad que hace 40 años que trabajo en el rubro y siempre cuando transcurren estas situaciones hay vivos que aumentan sus productos por la cantidad de demanda que requiere. Sinceramente ha habido algunos aumentos desproporcionados que por suerte la mayoría se fueron corrigiendo”.

"Lo que sí es una quejaq permanente de la gente es los aumentos en el valor del maple de huevo. Son incrementos que no tienen explicación y en nuestro caso, tuvimos que racionar la venta porque no hay la cantidad de entrega que esperábamos. La verdad que no sé a qué factor responde pero es una queja generalizada de la gente" aseveró.