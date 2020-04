El ministro de Salud chileno cierra red social tras recibir amenazas de muerte

El ministro de salud de Chile, Jaime Mañalich, cerró hoy su cuenta de Twitter, luego de recibir amenazas de muerte en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, que causó en el país 216 decesos y dejó más de 14.000 infectados.

Mañalich explicó al diario Publimetro que el cierre de su cuenta es "definitivo", porque ha recibido "masivamente amenazas de distinto tipo".

"Esos contactos fueron bloqueados por mí, pero la Contraloría Regional me indicó que como autoridad, no puedo bloquear a nadie, por lo que he preferido cerrar la cuenta" explicó el titular de Salud.

El Ministerio de Salud informó que las amenazas al ministro consisten en la publicación de sus antecedentes personales, su dirección, patente de auto y otros datos que "ponen en peligro su seguridad", según reprodujo el diario La Tercera.

Mañalich inició acciones legales y, sobre el caso, la Policía de Investigaciones (PDI) será el organismo a cargo de la investigación por amenazas.

En su conferencia diaria por la pandemia, el ministro rechazó comentar sobre su decisión y aseguró que "es un tema personal".

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en cambio, afirmó que el gobierno tomará "todas las medidas necesarias para que estas situaciones se esclarezcan, se puedan ubicar a los responsables" y se garantice la seguridad del ministro.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, también se solidarizó con el ministro y rechazó las amenazas en su contra.

La presidenta del Colmed también fue objeto de amenazas sexuales y de muerte por correo electrónico el pasado 23 de abril.

Sobre el incidente, agradeció el apoyo recibido y afirmó que en Chile se debe "construir una sociedad en que las diferencias se puedan debatir con respeto y sin amenazas".

Chile reporta un total de 14.885 personas contagiadas con coronavirus y 216 personas fallecidas, según el último balance del Ministerio de Salud.

FUENTE: Télam.