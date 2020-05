Vocales del CPE esperan resolución del Consejo de Educación para la asunción de la nueva Vocal por los Padres

Nicolás Pereyra, Vocal por los Docentes Privados ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), lamentó que todavía no haya podido asumir la nueva Vocal por los Padres tras la renuncia de Miguel Piloñetta al cargo, y manifestó “la verdad que entendemos que la ausencia del vocal por los padres que es la representación de todas las familias de Santa Cruz y por la situación que estamos viviendo es más que necesaria y sinceramente ya no hay argumentos para la no designación de Claudia Cingonali que es quién acompaño a Miguel Piloñetta en la elección”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR se le consultó sobre si han llevado a cabo sesiones, Pereyra afirmó que “la verdad que tuvimos una sola sesión el 12 de febrero que fue convocada de manera extraordinaria con el objetivo de aprobar las escuelas del viento que representan una mutual del Sindicato de Petroleros. Luego de esto no nos pudimos volver a reunir”.

Por último, se le preguntó sobre si han podido establecer un cronograma de sesiones, Pereyra aseveró: “La verdad que no nos han contestado al pedido que hemos realizado la semana pasada para tener estos espacios de sesión”.