Apertura de Iglesias: El Obispo confirmó que cada templo hizo modificaciones para evitar amontonamientos

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Jorge Ignacio García Cuerva comento “cada párroco lo va a haciendo según lo considere, la gente se ha ido acercando con mucha tranquilidad y muy bien. Solicitamos que principalmente la gente mayor se siga quedando en sus casas, si bien el protocolo no lo establece”.

Por otro lado comentó: “Muchas comunidades se prepararon, se corrieron bancos o imágenes que despierten devociones y que sean tocadas. Además se adaptaron equipos de control, pero cada párroco considera los horarios y días prudentes para que la gente se pueda acercar, en algunos casos la situación es diferente a otros. Es decir se han hecho modificaciones para evitar amontonamientos innecesarios”.

Tras ser consultado por la franja horario de apertura de la Iglesia: “La franja horaria es entre las 14 y las 18 horas, y a esa hora cerrarse el templo”.

Añadió: “Es muy flexible y es a criterio de cada sacerdote, el marco legal es dentro de lo que emita la provincia, tiene que haber una distancia de 2 metros, no podemos pensar en la asistencia de más de 10 personas dentro del templo. No puede haber agua en las fuentes bautismales, las citas con el sacerdote debe ser acordad previamente, no puede haber una fila de 4 personas para hablar con el cura”.

Por último aclaró: “Aclaramos que el tiempo que es conveniente que la persona permanezca dentro del templo, que recomendamos que no sea mayor de 15. Por eso se desestimo cualquier tipo de celebración, sea misa, sea comunión o cualquier devoción que se asemeje”.