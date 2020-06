Reuniones familiares, ampliación de horario de confiterías y restaurantes, y habilitación de actividades incluidos gimnasios

El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, visitó los estudios de nuestra radio para anticipar las medidas que se aplicarán desde la Municipalidad de Río Gallegos en los próximos días, tras reunirse esta mañana con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en el marco de lo que contemplará la nueva fase en la que entra la provincia de "distanciamiento social".

"Evaluamos la habilitación de reuniones familiares, gimnasios, deportes y actividades físicas manteniendo el distanciamiento social. Y también avanzaremos esta semana con la ampliación de los horarios para confiterías y restaurantes.

Si bien el jefe comunal dijo que la comuna esperará el Decreto Provincial, ya dejó en claro ante la titular del Ejecutivo provincial la decisión de avanzar con habilitar y ampliar algunas actividades, incluyendo las reuniones familiares.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Grasso explicó la intención de volver a la vida normal respetando el distanciamiento social y aclaró: “Tenemos que cumplir con el distanciamiento que va a ser lo más importante para poder retomar las actividades y las reuniones familiares”.

Frente a la consulta por la reanudación de los deportes en la ciudad y los gimnasios, el intendente de la Capital de la Provincia, sostuvo: “Evaluamos la práctica de actividades deportivas con espacio, no el partido ni dos equipos entrenando. Sino el entrenamiento individual, respetando la cuadrícula de distanciamiento. En cuanto a los gimnasios tenemos distintas consideraciones, tenemos que ver las actividades que tienen y a partir de ahí iremos evaluando, pero la idea es avanzar" señaló.

"Vamos a avanzar esta semana seguramente después del miércoles que es la fecha en que se cumplen los 15 días de aislamiento de los últimos repatriados que llegaron, y si seguimos sin casos de coronavirus, habilitaremos las reuniones familiares, seguramente con la misma modalidad que se está utilizando en otros puntos del país, con no más de 10 personas y hasta determinado horario" aseveró.

También confirmó que "se avanzará esta semana con la ampliación del horario de funcionamiento de algunos comercios, incluyendo a las confiterías y restaurantes, para extender el horario de funcionamiento más allá de las 20 horas y que era algo que nos venían solicitando" sostuvo.

Además, Grasso agregó: “Le pedimos a la gente que aguante y que se cuide, hay gente que no puede salir por ser factor de riesgo, los que vienen de afuera que aguanten 14 días y hagan la cuarentena si son repatriados. No podemos perseguir a aquellos que están en cuarentena”.

Por último el Intendente Grasso se refirió a los repatriados y al cuidado de cuando llegan a la ciudad, frente a esto explicó: “Uno tiene que tener conciencia de lo que hace, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los repatriados puedan venir, pero cumpliendo las medidas y los protocolos necesarios. La ciudadanía de Río Gallegos se ha comportado muy bien con el distanciamiento y que Calafate diga que cierran por nosotros me molestó y mucho”.



Consultado sobre su relación con los funcionarios municipales en su gestión deslizó que no está conforme con el accionar de todos. En relación a esto manifestó: "Nosotros tenemos que entender que nos debemos a la gente. Este es uno de los lugares más importantes de las carreras políticas. Funcionario puede ser cualquiera, ahora cambiar la realidad de la gente y que seas recordado, son muy pocos. Entonces lo que yo quiero es eso; que puedan escuchar a la gente y resolver los problemas porque si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer."



"A veces me llegan a mi los reclamos y yo pienso que si tenemos las áreas, deberíamos resolverlo de otra forma" enfatizó, para sentenciar "hay Secretarios que no están rindiendo" y al ser consultado sobre la posibilidad de cambios, aseveró "lo estoy evaluando, es posible".



Sobre el tema de tierras fiscales señaló que desde la municipalidad están re urbanizando muchos sectores, y "tratando de recuperar muchas tierras que se entregaron de un día para el otro. Todas se derogaron porque están en estudio y evaluación, porque corresponde. Hay mucha gente que está anotada hace muchos años esperando su terreno"



"Queremos un municipio para gente de primera. Apuntamos a ser una ciudad de excelencia y ojalá lo podamos lograr" finalizó.