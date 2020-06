Millapel se suma a la gestión municipal: "El Intendente me pidió caminar la calle y aportar mi trabajo para llevarle soluciones a los vecinos"

El ex Secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Gallegos, durante la gestión de Héctor "Pirincho" Roquel, Fernando Millapel, se sumó como colaborador a la actual gestión municipal de Pablo Grasso, despertando críticas y opiniones, a lo que respondió "me sumo para ayudar y trabajar para mejorar nuestra ciudad".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Millapel se refirió a lo mencionado por el Intendente en cuanto a los cambios en los Secretarios Municipales y aseguró: “No me interesan propuestas para otro cargo, yo hoy me siento cómodo donde estoy y desde mi lugar de colaborador”.

Ante la consulta sobre los pedidos de trabajo por parte del Intendente, Millapel explicó: “Pablo me pidió estar en la calle, recolectar ideas, en 3 o 4 días vamos a hacer público con la Secretaria de Coordinación el armado de un plan para la ciudad en cuanto a estrategias de la división de tareas frente a problemas climáticos por ejemplo. Hemos hecho estudios con topógrafos, por lugares de alto riesgo de lluvia o nieve y hay muchos otros trabajos que nos han pedido y que iremos cumpliendo”.

"Me critican porque quiero vivir en una ciudad mejor y no lo entiendo" sentenció Millapel, en relación a los cuestionamientos que le hiciera el actual diputado provincial Daniel Roquel tras haberse sumado a la gestión de Grasso y agregó "quiere hacer ver como que estoy para favorecer a alguna empresa, y eso no es así. En todo caso él tendría que responderle a los empleados municipales porque las obras que se hicieron en la ciudad en la gestión del intendente Giubetich, se las otorgaron a empresas privadas y no para que se hicieran por administración por parte de los trabajadores de la comuna".

Por otro lado Millapel destacó el hecho de poder discutir el proyecto de una obra en la mesa municipal sosteniendo: “Es lindo que se vuelva a discutir y tirar una obra sobre la mesa, prácticamente no se hablaba de esto. Si esto bien es una obra que se realizara con una empresa, fue promovida por los empleados de obras públicas también. Por ejemplo el problema del Bacheo lo resolvimos a través de la misma necesidad de ayuda por parte de los empleados, la culpa nunca fue del empleado sino de los que estaban arriba y obviaban sus responsabilidades”.

Por ultimo Millapel fue consultado por la falta de varias veredas en la ciudad de Rio Gallegos, ante esto sostuvo: “Si es algo que tenemos presente y que para eso nosotros estamos tratando de ponerla en funcionamiento total a la planta de Hormigón. Antes la tenían funcionando a medias, no podíamos salir a trabajar porque no estaba en condiciones. Una vez que pase el invierno la idea es tenerla en condiciones y poder trabajar más fácil”.