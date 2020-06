Paulatina reapertura de gimnasios municipales con actividades reducidas

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el profesor Cristian Smart, Director de Deportes y Juventud de la Dirección de Deportes y Actividades Físicas de la Municipalidad de Río Gallegos explicó la necesidad de que los grupos sean reducidos y aseguró: “Son 9 alumnos y 10 con el profesor. Todos los gimnasios municipales tienen a los chicos haciendo actividades con un espacio determinado; cada uno que entra tiene que tener higienizados manos y pies y mantenerse en su espacio determinado”.







Por otro lado, sostuvo que cuanto al respeto de la gente y a la conciencia entre los vecinos ha habido actitudes muy positivas, frente a esto Cristian dijo: “Mucha gente nos dice que prefieren esperar una semana más, que por ahí no vayan por miedo o preocupación y es normal, todo va a ser paulatino”.







Por último, el director de deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, ante la consulta sobre las pee que el natatorio municipal aún no se encuentra habilitado. Tras esto Cristian concluyó: “Dentro de lo que es aeróbico o rítmico, esas actividades sufrieron el tema de los turnos reduciendo los días a una vez por semana, lo bueno es que la gente lo está entendiendo. También estamos empleando las clases en vivo y los profes dictando clase de manera virtual. Tenemos que ir innovando en situaciones como ésta." El Profesor aclaró que el natatorio todavía no está habilitado y que veremos en que momento decidimos reanudar la actividad”.