Vuelve "Marathón", a 40 años de su estreno

Más allá de sus consecuencias negativas, la pandemia del coronavirus está reflotando una cantidad de material de archivo que en muchos casos resulta revelador. A cuarenta años de su estreno formal, el Teatro Payró emitirá online una obra que muchos recuerdan por su carácter emblemático.

Se trata de Marathón, la obra escrita por Ricardo Monti y dirigida en 1980 por Jaime Kogan de la que participaron en su momento Lidia Catalano, Rita Cortese y Arturo Maly, entre otros. La propuesta estará disponible desde el viernes 26 de junio a las 19 hasta el domingo 28 de junio por la medianoche en el sitio www.alternativateatral.com. Lo recaudado en forma de gorra virtual será derivado totalmente a la obra social de la Asociación Argentina de Actores.

De esta forma, el Payró dará comienzo al ciclo “Monti-Kogan” rescatando parte de su “payroteca”, un importante archivo de carácter histórico que tendrá nuevas emisiones a futuro de obras emblemáticas de nuestro pasado reciente. Más allá de esta propuesta online que alimentará a los seguidores del teatro local, en breve el Payró dará a conocer la existencia de múltiples materiales producidos en el pasado por medio de las redes sociales oficiales del teatro, pero también como proyecto venidero mediante su página web la mítica sala permitirá el acceso de los usuarios a su invalorable archivo para quienes estén interesados.

“Estamos contentos porque dentro del panorama de la pandemia, poder hacer algo para mantener el vínculo con los espectadores y la gente en general es casi un privilegio. Con el teatro paralizado, tenemos la dicha de contar con un archivo histórico que queremos compartir para aprovechar la circunstancia. Se están cumpliendo en este mes los cuarenta años del estreno de Marathón y eso nos despierta muchas emociones porque se trata de un espectáculo con una factura contundente en lo teatral, y en lo social porque fue hecho en plena dictadura cívico militar. Además del goce estético que la obra puede provocarnos, hay mucho de reflexión también sobre la historia del teatro”, sostiene Diego Kogan, uno de los responsables del equipo de producción del proyecto bautizado “Payroteca”.

A cuatro décadas del estreno de Marathón, la posibilidad de volver a vivenciar por medio de una muestra en video representa la posibilidad de palpar, aunque más no sea a la distancia, una propuesta teatral todavía recordada. “Hay toda una disputa con respecto a si ver teatro grabado es o no es una experiencia teatral. Creo que si bien no lo es, es cierto que un espectáculo que sucedió hace tanto tiempo es la única posibilidad de volver a exhibirlo, de mostrar la contundencia que tuvo la obra. El video por supuesto tiene ciertas precariedades técnicas porque hace 40 años no se filmaba como ahora ni se tenía los elementos técnicos de nuestros días. Hay un valor histórico en todo esto muy importante y que pasa por las imágenes, sobre todo porque tiene una dedicación en la edición de manera contundente. Fue un trabajo tan artesanal como riguroso”.

La idea de Kogan y el amplio equipo de producción que lo acompaña es rescatar no solo el amplio registro existente en video, sino también una cantidad de objetos que fueron parte de las múltiples obras de teatro que pasaron por el Payró.

“El teatro está por cumplir dentro de poco unos setenta años. Tenemos una tarea, la de ordenar, completar y digitalizar el archivo histórico existente para luego darlo a compartir por diversos medios digitales. Pero en el contexto sanitario en el que vivimos nos dimos cuenta que ahora tenemos una gran oportunidad para eso, así que lo que empezamos a hacer fue exhibir una obra como Marathón a modo de homenaje. En ese contexto, de la gran cantidad de cajas que hay con material, seleccionamos tres obras donde más allá de lo que hoy nos convoca también van a poder ser vistas las obras Visita (1977) y La oscuridad de la razón (1993). Completar todo el archivo es una tarea de largo plazo porque es muchísimo lo que se conservó. Hoy no se permite tener contacto con el público por obvias razones, pero una obra tan lograda como Marathón es el inicio de algo que queremos compartir prontamente con el público”, concluye Diego Kogan.

Marathón. Una obra de Ricardo Monti. Dirección general: Jaime Kogan. Desde el viernes 26 a las 18 hasta el domingo 28 a la medianoche vía Alternativa Teatral (www.alternativateatral.com) . Todo lo recaudado en forma de gorra virtual se destinará a la obra social de la Asociación Argentina de Actores.







FUENTE: Asociación Argentina de Actores.