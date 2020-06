Fernández anunció una cuarentena estricta para el AMBA hasta el 17 de julio y vuelta atrás de varias actividades

El presidente Alberto Fernández anunció a través de un mensaje grabado junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que se intensificará la restricción de la circulación, se otorgará un mayor apoyo económico a los sectores golpeados por la pandemia y se profundizarán los operativos de cuidado contra el coronavirus, al anunciar las nuevas medidas que regirán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el anuncio el presidente afirmó que "ya llevamos muchos días de lucha y de hacer frente al problema", y comprendió que según distintas encuestas "uno de cada cinco argentinos no está conforme con los mecanismos de aislamiento", sobre esto puntualizó "yo los entiendo porque la verdad que el 100 por ciento hubiéramos querido no tener que aislarnos y que la economía siguiera funcionando mucho mejor que lo que estaba" pero señaló que llegó la pandemia y "uno no sabe cuándo acaba de derrotarlo" haciendo referencia al coronavirus.

"El coronavirus es ese enemigo invisible que uno nunca termina de saber cuando acaba de derrotarlo, cuando parece que las cosas se tranquilizan empieza a focalizarse y además se transmite hoy a una velocidad mucho más rápida que al inicio", detalló Fernández.

Por esto, el mandatario aseguró que "va a aislar el AMBA del resto del país para reducir la circulación, y los contagios y la ocupación de camas", y afirmó que el transporte público "será limitado exclusivamente a los servicios esenciales, que son 24", por lo que resumió que, "desde el primero de julio hasta el 17, les pido a todos que se queden su casa" y salgan para lo esencial.

En el mensaje grabado desde la residencia de Olivos junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández lamentó el trágico número de 1.000 muertes en el país y manifestó: "Hemos observado que los casos en el AMBA crecieron exponencialmente, el 97 por ciento de los casos que se detectaron ocurrieron en el AMBA. En los últimos 20 días, el aumento de contagios es llamativo, aumentaron los casos un 197 por ciento, y los fallecidos un 95 por ciento, objetivamente sabíamos que esto podía pasar y estábamos preparados para hacer frente", destacó Fernández.

Continuó: "Necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos los argentinos y lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagios para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen".

Según el Banco Mundial es la crisis económica más grave desde el año 1870, y respecto a esto aseguró: "No habla de la Argentina sino de un mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de esta pandemia", retomó el ejemplo de que ayer se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo porque "vislumbraron la posibilidad de un rebrote, en lugares donde todos creían haber superado el problema".

Luego, el presidente enfatizó que todo el esfuerzo que se hizo en este tiempo "no fue inútil porque hubiese sido peor", y enumeró los avances realizados durante este tiempo con el esfuerzo de Nación, Ciudad y Provincia para que hoy el sistema sanitario esté preparado para la cantidad de casos que hoy se registran.

Alberto Fernández explicó que "hay que hacer algo para parar el ritmo del contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen".

"El problema lo tenemos en el AMBA y, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo enorme en ese lugar, para preservar la salud de los que vivimos allí y para ser solidarios con el resto del país: tenemos que aislar el AMBA porque en el resto del país no tienen esos problemas", subrayó en referencia al distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en casi el 85 por ciento del territorio argentino.

LIMITACIONES

Las nuevas restricciones para el AMBA abarcan el uso del transporte público, que estará destinado "exclusivamente" a los trabajadores de las 24 actividades y servicios declarados esenciales.

Respecto a ese segmento de trabajadores, indicó que quienes se trasladen con sus automóviles deberán solicitar nuevamente el permiso de circulación correspondiente.

Los trabajadores esenciales que quedan contemplados en el decreto 297/2020 vinculado a la extensión de la cuarentena y cuyos desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, son los siguientes:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

MAYOR CONTROL EN EL AMBA

El mandatario aseguró: "Vamos a volver a sacar a las fuerzas de seguridad para controlar el tráfico de automóviles y de personas para que solo se muevan los que cumplen actividades esenciales".

En ciertas zonas del Gran Buenos Aires, se permitirá el funcionamiento de algunas industrias como parques industriales, aquellas que exigen procesos continuos de producción, y las que producen con fines de exportación, precisó también.

En relación con el empleo público, indicó que se propiciará que tanto en ámbitos de la Nación, como en Ciudad y Provincia, se limite la circulación de trabajadores para incentivar el trabajo remoto en todos los casos en que pueda realizarse.

A su vez, anunció que el Gobierno continuará asistiendo al trabajo y la producción en las zonas afectadas del AMBA con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a quienes lo necesiten en esa área, y también en Chaco y en algunas zonas de Río Negro.

"Así, estaremos preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que son los salarios", destacó el mandatario, quien también recordó que "los comerciantes y los profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa 0, en relación a sus actividades".

Por último, informó sobre la continuidad del plan Detectar tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires para descubrir contagios y dar los tratamientos que corresponden a los vínculos de proximidad de quien tiene test positivo.

"Profundizaremos con mayor cantidad de gente y de test, y vamos a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico médico con test más rápidos, además de aprovechar mejor los centros de aislamiento", subrayó el jefe de Estado.

El mensaje del presidente Alberto Fernández, como así también las declaraciones de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta fueron grabados hoy en la residencia de Olivos.

En el mensaje Alberto Fernández hizo un llamado a los argentinos para que entiendan que con estas medidas más restrictivas los están "cuidando" y no les están quitando libertad. En este sentido, se puntualizó en la importancia de la salud sobre la economía del país y que "no tenemos que enojarnos con el remedio sino con la enfermedad, todo esto es producto de la pandemia", finalizó el presidente.