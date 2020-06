Cámara de Comercio Río Gallegos: "Solo la mitad de los comerciantes ha podido acceder a los ATP"

La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) presentó ante las autoridades del Ministerio de la Producción de la provincia, un plan post pandemia destinado a reactivar el sector, haciendo especial foco desde el pago de los aguinaldos hasta la posibilidad de instrumentar líneas de crédito a tasa blanda.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la presidenta de la (CCIARG), Carolina Neil se refirió a la paulatina reactivación del sector y manifestó "por más que los comerciantes estén trabajando, a muchos no les alcanza para abastecerse por completo con los pagos. Los ingresos no son suficientes y no se ha realizado el pago del aguinaldo que es un adicional, por otro lado hay que pagar alquileres, parte de los sueldos y demás”.

Por otro lado, Carolina fue consultada por las medidas instrumentadas por las líneas de "Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción" (ATP) y si éstas abordaron al sector comercial: “No le llegó a todos, en algunos llego tarde, y en otros no les llego nunca. Hubieron sectores que no pudieron acceder y nunca se estableció una regla clara de quien podía acceder y quién no. Luego de estudios contables, nos encontramos que algunas empresas no podían acceder al ATP, aun cuando estaban sin poder trabajar. La mitad solamente logró acceder a esto, por ahora necesitamos resolver el sueldo de junio y el aguinaldo”.

Además, Neil se refirió a los tiempos manejados para estas asistencias económicas y dijo que "los plazos tienen relación con la inmediatez y la obligación del pago con el vencimiento de la ley de emergencia. Nosotros necesitamos que el aguinaldo sea lo que más rápido avance y de manera urgente”.

Finalizando, Carolina Neil se refirió al tiempo que se va a necesitar para lograr una recuperación o acceder a una situación ideal, ante esto la presidenta dijo: “Con la ministra Córdoba (Silvina Córdoba. ministra de Producción de Santa Cruz) decidimos buscar acciones para reactivar."



"Éstas acciones requieren cuestiones económicas y necesitamos dinero para reactivar la situación. No sabemos el tiempo que nos va a llevar salir de esto, muchos hablan dependiendo el golpe o cómo se encuentre el sector, un ejemplo claro es el Cine que todavía no ha podido abrir. Estamos presentando protocolos Municipales y Provinciales, y esperamos una pronta vuelta”.