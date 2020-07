Caso Maldonado: “Con la segunda denuncia el parámetro cambio totalmente”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la vicepresidenta del concejo deliberante de Río Gallegos, se refirió a las denuncias contra el ex concejal Emilio Maldonado, y dijo: “Es algo que ahora pertenece a la justicia. Yo no quise hablar por respeto a las víctimas, si uno dice algo fuera de lugar después no se puede arrepentir”.

Ante la consulta sobre una primera licencia solicitada por Maldonado, y luego el pedido de renuncia, Paola dijo: “Tras recibir el día domingo la nota del intendente y la solicitud de separarlo del cargo, tomamos la renuncia de Maldonado. Con la segunda denuncia el parámetro cambio totalmente”.

Por otro lado, Paola fue consultada sobre quién tomara el cargo de la Presidencia en el Concejo y si ella será la representante, frente a esto aseveró: “Yo quedo a cargo por el momento y luego se citará a sesión extraordinaria para definir autoridades.”.