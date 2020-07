Caso Fabián Gutierrez: uno de los imputados amplió su indagatoria y hubo recorrida visual

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el periodista de Radio Nacional, Marcelo del Buono se refirió a la relevancia del caso del crimen de Fabián Gutiérrez ocurrido este fin de semana y dijo que "a nivel nacional la cosa esta muy mezclada, y se manipula mucha información, se filtró un posible resultado de autopsia a nivel nacional y el Juez no sabía los resultados oficiales. Cabe aclarar que los resultados de dicha autopsia que se filtró son falsos, no concuerdan con los originales”.

Del Buono además explicó que Monzón, uno de los acusados hoy solicitó declarar y aporto datos a la causa: “Es lo que el Juez me dijo, esperaremos cómo evoluciona la causa. Hasta el momento es el único que declaro a nivel indagatoria, el resto se negaron a declarar. Más allá de las testimoniales, pudimos hablar con la abogada de Monzón y nos contó que él estaba muy tranquilo y que aportarían más datos, no fue una cuestión formal sino como estrategia y solicitaron ampliar esta declaración indagatoria. Entro a las 10: 30 y todavía seguía en el Juzgado”.

Finalizando, el eriodista de Radio Nacional, explicó la situación actual de los jóvenes y el vínculo entre sí, ante esto concluyó: “Dos de los involucrados son hermanos, los Zaeta. Después ninguno tenía un cargo de relevancia, uno vendía motos, otro daba clases de judo y Facundo Zaeta estaba estudiando en Córdoba, por otro lado el hermano trabaja con el padre en el sector inmobiliario. Monzón es el menos complicado, que es el que aportó declaración y dijo dónde estaba el cuerpo de Gutiérrez. No son chicos de bien como se dijo por ahí, la visión de los medios nacionales es otra y la manipulación es enorme”.

Por último, Marcelo aclaró que el Juez Narvarte no se separará por lo menos por ahora de la causa y dijo que pueden haber más sospechosos: “El afirmó que hasta que no tenga el expediente en la mano, él no puede pensar en recusar. No niega ni descarta dejar la causa, pero todavía no ha tenido acceso al expediente. Los chicos estuvieron supuestamente 24 hs en libertad, no se sabe si la familia sabe algo o si volvieron a sus hogares, están evaluando si los chicos dijeron algo o si hay un encubrimiento”.

La novedad de la tarde estuvo centrada en la recorrida visual que encabezaron jefes y efectivos de las diferentes Comisarías y del Gabinete Criminalístico, junto con el juez Carlos Narvarte, de la cual también participó la Fiscal Natalia Mercado, y la doctora Carolina Scamperti, defensora del joven Pedro Monzón quien hoy le pidió al Juez ampliar su declaración indagatoria.

De la recorrida, se obtuvieron más elementos que se sumarán a la investigación.