Romina Barría: la justicia falló a favor de la supresión del apellido paterno para la hija de la víctima de femicidio

El Juzgado de la Familia N°1 de Río Gallegos a cargo del Dr. Luis Cappa, hizo lugar el pasado 22 de junio al pedido de supresión de apellido paterno solicitado por Daniel Barría, abuelo de la hija de Romina Barría, la joven madre asesinada en octubre del 2016 en el barrio San Benito de la capital provincial, en manos de Jorge Huinumil que era su pareja.

Huenumil apuñaló a Romina Barría y quemó la vivienda que compartían intentando simular un incendio, y huyó con la pequeña siendo detenido en Comandante Luis Piedra Buena. Bajo la figura de "supresión de apellido paterno" el Juez Cappa hizo lugar al pedido del padre de Romina, y abuelo de la pequeña.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sandra Viñuela, madre de Romina se manifestó conforme por la resolución judicial y dijo: “Estoy sumamente feliz, mi nieta se llama Yuliana Barría y con 6 añitos ya sabe leer y escribir a pesar de no tener clases por la pandemia, su abuelo y la esposa de su abuelo la cuidan y le dan muchísima atención”.

Sandra, por otro lado, comentó que necesita fortalecer su vínculo con su nieta y dijo: “No nos vemos desde que ocurrió el hecho de su mama, en mi caso al encontrarme en Mar del Plata y con el coronavirus no he podido viajar, pero espero poder hacerlo pronto para poder estar con ella y que se tiene más cerca mío. Por suerte y gracias a dios todavía del padre no ha preguntado nada, ella sabe que su mama está en el cielo, es consciente de eso y lo importante es que ella este bien y contenida”.

“Yo acá estoy en una situación específica con mi clientela, y me tengo que quedar por la pandemia pero espero viajar prontamente a Río Gallegos y encontrarme con mi nieta que la extraño tanto”, finalizó.