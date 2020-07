Grasso lanzó batería de medidas para intensificar medidas ante el brote de casos que vive Río Gallegos

En una reunión que se llevó a cabo hoy con la totalidad del gabinete municipal, el intendente Pablo Grasso dio expresas directivas para hacer frente a la pandemia. Se trata de una serie de medidas que entrarán en vigencia a partir de las próximas horas, serán por 14 días y que abarcan tanto al sector privado como al público. La Municipalidad reducirá su personal a guardias mínimas y continuará funcionando con el personal esencial e intensificando las medidas sanitarias dispuestas anteriormente. Además se bajará la cantidad de horas de atención al público de todo tipo de comercios, incrementando los controles y las inspecciones que realiza la Comuna.

Por otra parte, se contará con la colaboración del Ejército Argentino para el traslado de casos positivos o sospechosos de Covid-19 y se intensificarán los controles domiciliarios y telefónicos, procurando contar esta vez con toda la información sobre ingresos a la ciudad de vehículos particulares.

Además, se profundizará en la concientización y responsabilidad ciudadana para que tome las medidas sanitarias vigentes, tales como uso del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, solicitando la cancelación de las reuniones familiares.

Todas estas medidas entrarán en vigencia a partir del domingo y su reducción o incremento será evaluado en los próximos días, indicándose desde el Ejecutivo que la dinámica de la pandemia obliga a tomar decisiones en forma permanente.

Decreto municipal

El intendente además, firmó un Decreto junto a todo su gabinete, el 1843 de 2020, por el que se exceptúa de asistir a los lugares de trabajo al personal municipal desde el 20 al 24 de a los efectos de reducir el contacto entre personas, y tomar medidas vinculadas a la protección de los trabajadores, que podrá renovarse luego de una evaluación al final de la semana.

Las áreas operativas municipales y los funcionarios hasta jefe de departamento quedan excluidos del cumplimiento de la norma, y a su vez los Secretarios y Secretarias podrán convocar a personal que se considere imprescindible para la realización de tareas esenciales.

Decreto N° 1844/20: Nuevos horarios para el sector comercial

El Decreto 1844, que firmó el Intendente Grasso en la tarde del sábado, reduce horarios comerciales y restablece el horario especial para adultos mayores de 12 a 14 horas.

Refrendado por los secretarios Lanesan Sancho y Robles, el decreto estipula que los comercios como almacenes, kioscos, cafeterías, chocolaterías y confiterías podrán abrir de 9 a 20 de lunes a domingo.

Oficinas de 9 a 20, de lunes a sábado.

Restaurantes de lunes a domingo de 9 a 23, delivery y take away de lunes a domingo de 9 a 23. Adultos mayores y grupos de riesgo de 12 a 14, respetando el diagrama de atención del DNI. Asimismo, la norma recomienda a la población en general suspender las reuniones sociales. Todas medidas para evitar la propagación acelerada de los contagios en la ciudad.

Doctor Lerena: “hacer vigilancia epidemiológica”

El director médico del Hospital Regional de Río Gallegos afirmó que “el CoVid19 en algún momento tenía que llegar”. Destacó la tarea que llevan adelante los trabajadores del Hospital y coordinó acciones conjuntas con el Intendente Pablo Grasso para el seguimiento de los casos positivos.

Lerena comentó que durante la reunión con Grasso se habló “sobre cómo vamos articularnos con el tema del control domiciliario de los casos positivos; aprovechamos también la presencia de las fuerzas como para hacer un acompañamiento al municipio” trabajo conjunto que facilitará abordar la crisis y “que no recaiga el trabajo sobre uno solo sino que entre todos podemos hacerlo y va a salir bien”.

El profesional médico enfatizó que este virus impone una dinámica de abordaje muy intensa: “va a pasos rapidísimos, no te das cuenta y ya tenés contacto estrecho, contagiados, nuevos hisopados, la logística en el hospital es difícil”.

Consultado sobre si la situación actual que impone implementar restricciones representa un retrocesos de fase, Lerena afirmó: “en algún momento tenía que llegar, no era normal de que con tanto tiempo esta incertidumbre de no tener casos en la ciudad hacia de que esperáramos el chaparrón”, y ante el nuevo escenario “a medida que se van dando los casos tenemos que ir avanzando y no es retroceder es tomar medidas adecuadas y hacer vigilancia epidemiológica”.

Ejército Argentino colaborará en esta nueva etapa

El Coronel José Sentinelli, el Coronel Benito Romano del área logística del Regimiento, y el Director Asociado del Hospital Militar, todos integrantes del Ejército Argentino, estuvieron presentes en la reunión con el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, allí se les solicitó la colaboración logística para el traslado de personas. El Coronel José Sentinelli explicó que la fuerza está a disposición de la comunidad y evaluará con sus superiores la factibilidad de llevar adelante lo pedido.

“Las fuerzas armadas están desplegadas en todo el país para brindar apoyo a la comunidad”, dijo el integrante del Ejército y en este marco fue que respondió a la convocatoria del Intendente Pablo Grasso, quien le pidió apoyo logístico para el transporte de personas en el marco de las distintas medidas que se están tomando para afrontar el brote de casos positivos de covid-19 en la ciudad.

“Como fuerza armada tenemos las directivas de brindar apoyo a la comunidad en todo lo que la se necesite ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional”, dijo Sentinelli, y agregó que ahora evaluará con el Comandante de la Décima Primera Brigada Mecanizada, Martín Lluch, la factibilidad y forma en que se llevará adelante el requerimiento de las autoridades municipales, confiando que a partir de la próxima semana se pueda comenzar a trabajar en conjunto.