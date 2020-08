Cobertura para usuarios de GLP: "Esta semana habrá resoluciones porque el compromiso de Nación está asumido"

El precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se distribuye en cinco localidades de la provincia podría tener sustanciales cambios para cerca de 9 mil usuarios, si la semana próxima finalmente se confirme la efectiva cobertura de un 85% del valor de las facturas. El diputado nacional Juan Vázquez aseguró que este es un"compromiso ya asumido por el gobierno nacional" y que la semana próxima "habrá novedades".



En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Vásquez se refirió a los altísimos costos de las facturas de gas que deben abonar quienes se abastecen a través del GLP y dijo "se hace imposible pagar una boleta de gas entre 15 mil o 20 mil pesos. Tenemos que actuar y corregirlo de una vez, era una vergüenza que esto ocurra" indicó el diputado nacional.



En relación a lo que suceda luego de este acuerdo, remarcó que se buscará darle fuerza de ley: "Yo no me conformo con esto, vamos a ir por el proyecto de ley para que ningún gobierno nos meta la mano en el bolsillo de esta manera, cuando no saben las temperaturas que sufrimos”

Finalizando, el Diputado Vasquez se refirió a cuando empezara a regir el cambio de tarifa a partir de la cobertura por parte del gobierno Nacional, ante esto concluyó: “Se notificó a las distribuidoras y a partir del 1 de Julio se supone que regía, así que la que corresponda a este mes debe venir con la modificación. A nosotros nos importa el vecino, no la chicana ni la discusión política”.