Situación del Hospital Regional: “Nos falta más de la mitad del plantel de trabajo, no damos abasto con los turnos”

La situación el Hospital regional de la localidad de Río Gallegos es muy complicada tras el brote de casos por contagiados de Covid19. Tras haber solicitado la conformación de los comités de crisis, los enfermeros afirman tener que realizar horas extra y no disponer de personal para cubrir todos los sectores.

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Manuel Piris, referente de enfermeros auto convocados se refirió a la situación complicada vivida en el Hospital y dijo: “Hoy estamos complicados, tenemos demasiada carga horaria y laboral y no podemos cubrir todos los sectores. Hoy hay 31 internados y sé que en terapia habían 12 o 13 pacientes”.

Por otro lado, Manuel agregó: “Ayer habían 20 pacientes y tenían que ser contenidos por 4 enfermeros en un turno. No hay calidad de atención así, en el caso de atención a enfermos de Covid19 es algo especial porque hay que vestirse con los elementos de protección y ser asistidos por otro enfermero que vigila, sobre todo en las atenciones de terapia intensiva. No es fácil y no damos abasto”.

Ante la consulta sobre la cantidad de enfermeros por turno, para atender a un promedio de 20 pacientes, Manuel explicó que "mínimamente necesitan 6 personas, 4 trabajando y 2 asistiendo en cada turno. Teníamos 4 para internados y para terapia intensiva, ayer tuvimos que atender 4 a 8 pacientes entubados, no parábamos prácticamente, únicamente en la madrugada y es algo que demanda mucho más que con los pacientes comunes”.

Finalizando, Manuel Piris, referente de enfermeros auto convocados del Hospital regional de Río Gallegos comento la necesidad de una mayor asistencia de enfermeros aun teniendo el apoyo de compañeros de otras localidades, ante esto concluyo: “Con 6 o 7 camas de internación tenes que tener 5 enfermeros, por turno. Nos falta mas de la mitad del plantel que teníamos en el Hospital, por el trabajo, cuidados y demás. No es lo mismo, los protocolos y procesos son distintos”.