La Bancaria Río Gallegos habló del cumplimiento de los protocolos en las entidades bancarias y financieras

A raíz del resultado positivo de covid-19 de una empleada en la sucursal Río Gallegos del Banco Nación, la entidad sindical aseguró que se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y que están trabajando en conjunto con los responsables de cada entidad. Se retomó el trabajo en cuadrillas, con divisiones de no más de dos trabajadores. Las medidas y la desinfección realizadas manifestaron tranquilidad entre clientes y trabajadores del banco.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Griselda Fábregat secretaria general de La Bancaria Seccional Río Gallegos, manifestó: “Si bien la chica infectada, está hace 11 días en aislamiento y no iba al banco, se desinfectó toda la sucursal. La gerenta puso todo esto en funcionamiento y deja tranquila a mucha gente”.

Ante la consulta sobre la cantidad de turnos diarios y si se otorgan con normalidad, Fábregat aseguró: “Hoy estamos abarcando todas las necesidades, intentamos acortar los tiempos y evitar que la gente venga a los bancos. Sobre todo en esta época de infectados, intentamos dar turnos online o canalizar los turnos vía telefónica, dependiendo el turno y la situación del afiliado”.

Finalizando, la dirigente bancaria afirmó que la gente debe ser consciente y dijo que “si bien el banco te da las herramientas, tenes que usarlas, no nos podemos relajar ni sacarnos los barbijo. No sabemos quién lo tiene o quién no, nosotros por suerte tomamos las temperaturas y brindamos las medidas y los protocolos necesarios para todo trabajador y aquel que ingresa al banco”.