Un patagónico que “no se olvida del pago”. Reside en España y donó 350kg de leña para vecinos de rio gallegos

Más conocido como “Tony” Fernandez, vivió hace 20 años en Río Gallegos. Tomó la decisión de comprar 350 kilogramos de leña para que sea distribuido entre las familias de barrios periféricos que no cuentan con el servicio de gas y que deben afrontar el duro invierno.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Antonio Fernández, ex vecino de la localidad de Río Gallegos se refirió a la iniciativa y el gesto de la compra de la leña, ante esto Tony dijo: “Yo sigo hace tiempo con el grupo de Mujeres Solidarias, que trabajan de esta manera todos los días del año. Mi caso fue dar una mano ese día y acompañar a la gente, a través de ellas pude canalizar esta ayuda y el acompañamiento con los vecinos de la ciudad. Me contacté con Graciela y Cristina y me dijeron que había mucha gente que no tenía con qué tirarle a su estufa y había una inundación, por lo que creo que es un momento de ayudar y aportar un granito de arena”.

Ante la consulta sobre por qué se trasladó a España, Antonio comentó que sus padres viajaron para allá y sostuvo que “Mis padres vinieron por trabajo y uno de mis padres se enfermó y me tuve que venir. Yo decía en unos videos, que en Julio y Agosto si no se realizaban controles y contenciones en los aeropuertos todo iba a colapsar en esos meses. Me hubiera gustado haberme equivocado, pero no fue así, tuve varias complicaciones para poder hacer llegar la leña a los vecinos y otros aspectos. Si queremos ayudar, espero que por lo menos nos dejen y no nos pongan obstáculos”.

Finalizando, Antonio explicó que trabaja alrededor de 12 hs por día en un club de Playa y en otros tiempos realiza coberturas en la Cruz Roja, ante señaló que “trato de ayudar y de dar una mano en lo que pueda tanto allá como acá en la ciudad en la que ahora me encuentro. Invito a todos a que unan esfuerzo y sigan luchando para salir adelante”.