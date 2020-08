Municipales: “Fuimos el sector más postergado con la excusa de la pandemia, ojalá el ejecutivo ésta a la altura de lo que necesita el trabajador”.

Se confirmó la realización de reunión paritaria para los empleados Municipales, buscando una recomposición salarial en este contexto difícil de pandemia, con fecha para el Miércoles 19 de agosto a las 14 horas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Oscar Coñuecar, Secretario adjunto e integrante de la comisión directiva del SOEM de Río Gallegos se refirió las expectativas para esta reunión y afirmó que pondrán “en consideración lo que oferte el ejecutivo, es por eso que no vamos con una cifra inicial nosotros. Siempre en febrero o marzo pedimos paritaria para la recomposición salarial a raíz del incremento de los precios por la inflación”.

Ante la consulta sobre la tardanza en el establecimiento de la fecha para la paritaria, Oscar sostuvo que fueron de los sectores menos contenidos y afirmó: “Todos los sectores fueron atendidos previamente, a nosotros nos patearon con la excusa de la pandemia. Nosotros vamos con toda la expectativa y esperemos que el Ejecutivo Municipal este a la altura de la necesidad del trabajador”.

Por otro lado, Oscar afirmó no poder adelantar nada previo a la reunión y comentó que “Luego de que la reunión termine, contestaré y difundiré todo lo que me pregunten. No puedo hacer futurismo, dependiendo lo que ocurra el 19, a partir de eso tomaremos las decisiones pertinentes”.