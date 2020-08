Arranca el Foro del Fomento a la Lectura con una importante participación internacional

Con la participación de la ensayista francesa Michèle Petit, el colombiano William Ospina, el narrador cubano Leonardo Padura y las argentinas Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara, entre otros, entre el 19 y el 21 de agosto tendrá lugar el 25º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura bajo el lema "Leer en tiempos de incertidumbre".

El Foro, que cumple 25 años, es organizado por la Fundación Mempo Giardinelli en la ciudad de Resistencia (Chaco) y en esta edición se celebrará de manera virtual durante tres días en los que se desplegarán conferencias magistrales, mesas de debate, talleres simultáneos y tertulias literarias con especialistas en pedagogía, escritores, docentes, bibliotecarios, editores, e investigadores de una docena de países.

La iniciativa surgió en 1996 para "plantar la semilla del deseo de leer" y "la pasión por la lectura", haciendo eje en la educación, el fomento de la lectura, la divulgación de la literatura y el desarrollo cultural, como parte del trabajo que realiza la entidad sin fines de lucro.

En esta edición, las conferencias magistrales -una por cada día del foro- comenzarán con la investigadora Michèle Petit sobre "Leer (o no leer) en tiempos de pandemia", seguida por el escritor, novelista y guionista cubano Leonardo Padura bajo el tema "Leer y escribir la Historia" y por último la del escritor, periodista y autor de "El país de la canela", William Ospina, titulada "El fuego y el olvido. El libro en tiempos peligrosos".

Para la elección de los disertantes y talleristas, los organizadores convocaron a "personas que en sus obras y en trabajos docentes ya ahondaron en búsquedas acerca del rol que la lectura, la creación literaria, las políticas educativas y culturales tienen en momentos decisivos para la humanidad", destaca el escritor Mempo Giardinelli.

Entre los participantes se encuentran: Silvia Castrillón (Colombia), Eliana Yunes (Brasil), Carlos Skliar (Argentina), los escritores Gabriela Cabezón Cámara, José Ovejero (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Graciela Bialet, Ellen Duthie (Reino Unido), Pablo Bernasconi, Mariana Enriquez, Liliana Heker, Eric Nepomuceno (Brasil), Guido Rodríguez Alcalá (Paraguay), Socorro Venegas (México), Jorge Accame; y los poetas españoles Mariángeles Pérez López, Luis García Montero y Fernando Operé, entre otros.

Para esta ocasión, explica Giardinelli, "esperábamos hacer una gran fiesta que celebrara 25 años de reflexión y construcción de sentido en materia de pedagogía de la lectura, el derecho a leer, mediación y educación lectora, que es lo que venimos haciendo desde 1996. Eso nos permitió recibir en el Chaco a centenares de escritores, editores, académicos y muy diversos intelectuales, con quienes fuimos construyendo una sólida cultura de la escucha y la conversación literaria en nuestra región".

"Hoy me produce una inmensa alegría al ver que es una propuesta imitada, continuada y valorada año a año por diversas instituciones, editoriales, colectivos y jóvenes fundaciones, pero la pandemia modificó los planes de festejo", sostiene el narrador y periodista.

En un principio habían decidido posponer el evento: "La verdad es que con la primera decisión yo me deprimí, pero también me quedé pensando alternativas, y la que surgió rápidamente fue la virtualidad. Que no es lo mismo ni lo será jamás, porque nuestros Foros convocan a varios miles de docentes, bibliotecarios, estudiantes y autores de todos los géneros de la Argentina y de muy diversos países, y ese calor humano es irremplazable", comenta.

Sin embargo, "en los últimos dos meses fuimos viendo que es posible habilitar un diálogo acerca de un momento de zozobra en la humanidad, y promover el pensamiento, aunque no estemos juntos físicamente y resignando el encuentro físico y la dimensión material de la lectura, que hoy queda más en relieve que nunca a fuerza de extrañarla. De manera que estamos felices de haber dado este paso, aunque las decenas de miles de personas de toda edad implicadas anualmente en los encuentros del Foro, esta vez serán algunos centenares, acaso un millar de almas, y todos en diálogo virtual compartiendo pasiones lectoras", dice Giardinelli.

Por otro lado, consultado sobre la adaptación a la modalidad virtual y la relación con los participantes, señala que "el Foro es una conversación que sostenemos desde hace 25 años con un público que ya abarca varias generaciones, y que se renueva y permanece, y así va enhebrando una conversación que se ha venido profundizando y a la vez volviéndose acción. Los hoy numerosos 'conversatorios' son diálogos públicos que se han vuelto un modo paradigmático de la escena literaria y cultural virtual, y nosotros nos sentimos cómodos en esa práctica porque tiene mucho en común con los encuentros anuales presenciales de tantos años".

En referencia al lema de este año, "Leer en tiempos de incertidumbre", y el posible correlato con uno previo, comenta que "se parece un poco al ´Leer en tiempos de crisis´ del Foro de 2002. Las circunstancias han cambiado pero el drama de la Argentina, también en lo cultural y educativo, no es tan diferente. Aquel 2002 y éste 2020 son momentos históricos en los que pensar juntos sigue siendo especialmente necesario".

En cuanto al reto para la promoción de la lectura en estos tiempos, Giardinelli destaca que "es el de siempre, no se trata de organizar ´un evento´ que se quede solamente en eso, sino generar una experiencia real, y muy significativa, de lectura compartida que estimule a cada participante a leer y hacer leer con y a su entorno todo el resto del año".

Por otro lado indica que "seguimos firmes en mantener que nuestro Foro no sea una feria de libros, dicho esto con todo respeto y afecto hacia las ferias, y a la vez convencidos de que la industria y el comercio no deben ser determinantes del proceso lector de los pueblos", asegura.

Sobre el panorama actual de la lectura y escritura en estas circunstancias de emergencia sanitaria, donde se acentúan las desigualdades y a su vez hay más tiempo para escribir y leer en un "un mundo patas arriba", el autor de "Santo oficio de la memoria" expresa que "todos y todas pasamos por diferentes etapas en el tiempo que llevamos de aislamiento".

"La experiencia no es homogénea, y por eso nos pareció que pensar, conversar y debatir esas diferencias puede llevarnos a descubrir la manera de que a pesar de la tensión y las dificultades materiales una gran mayoría pueda encontrar en la lectura las palabras que necesita para dar sentido a lo que pasa. Esta será la materia de trabajo del Foro que tenemos por delante", concluye.

La inscripción al foro cierra mañana. Se puede consultar la información necesaria en https://fundacionmempogiardinelli.tiendup.com/ o escribir a [email protected]

FUENTE: Télam.