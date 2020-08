Neil: "Pedimos que hagan control y eje sobre el comercio no formal"

Desde el próximo lunes 24 de agosto, varios rubros de productos "no esenciales" podrán abrir sus puertas de 10 a 19 horas. Así lo confirmaron desde la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), adelantando que abrirían la mayoría de los rubros, menos peluquerías, centros de estética, gimnasios y salones de eventos en esta etapa.

Desde el Ministerio de la Producción de Santa Cruz se adelantó ayer la posibilidad de que desde el lunes, varios rubros pudieran reabrir sus puertas en el inicio de la cuarta semana de aislamiento en la que se encuentra la ciudad de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Carolina Neil, presidenta de la CCIARG afirmó: “Hoy estuvimos reunidos, con entidades de comercio y varios ministros y pudimos establecer la concreción de la apertura de rubros no esenciales, exceptuando por el momento peluquerías, centros de estéticas y gimnasios. El resto de los rubros quedan habilitados”.

Neil se refirió a los horarios establecidos y dijo que “será de 10 a 19 horas para la apertura de estos comercios no esenciales. De 12 a 14 horas será el horario de atención prioritario para el adulto mayor y personas de riesgo, las restricciones por horarios y DNI se mantienen de la misma forma que se venían implementado”.

La presidenta de la Cámara de Comercio habló del paliativo a través del plan “Santa Cruz Protege” y la contención económica en el sector, ante esto sentenció: “Ayuda de gran manera, pero el sector necesitaba la apertura de forma inmediata. Es una ayuda para el pago de salarios para quien no haya podido acceder a programas de nación y para el pago de alquileres o gastos mensuales, deudas, etc. Teniendo abierto el local en el contexto económico difícil que tenemos esto suma y apoya al trabajador también”.

Finalmente adelantó que desde la Cámara se pidió que ante un rebrote o brote de nuevos casos, "no se tome la decisión de cerrar el comercio" ya que aseveró "ha quedado demostrado que no fue el sector comercial el que generó el incremento de casos, con cumplimiento de estrictos protocolos. Les pedimos además que hagan control y eje sobre el comercio no formal que genera circulación y que no cumplimenta la mayoría de las normativas vigentes".