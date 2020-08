Samir Zeidán: "Estamos lejos de Costa y con intenciones de armar un espacio nuevo dentro de la UCR"

Tras los últimos casos positivos de coronavirus en la localidad de Río Turbio, el poder legislativo y ejecutivo han colaborado para la contención y el encapsulamiento de los mismos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal de la localidad de Río Turbio, Samir Zeidan, comentó la situación actual en la cuenca y explico: “Por ahora podemos controlar los casos, se toman medidas que a cierta gente les puede molestar o los sorprende por el aislamiento pero son medidas acertadas que nos permite ganar tiempo y evitar la circulación e ir descartando casos”.

Ante la consulta respecto a su postura política y al acompañamiento y la colaboración con la cartera Municipal perteneciente al partido opositor, Zeidan destacó que “Es necesario colaborar, intentamos trabajar entre todos e ir solucionando todos los problemas o requerimientos de los vecinos que los acercamos al Municipio e intentamos asistir a la gente. Me parece que en el momento que estamos viviendo, estamos trabajando bien y siempre que tenemos reuniones las críticas son escuchadas y mantenemos la concordancia para enfrentar esto”.

Por otro lado, Zeidan destacó la preocupación en la localidad y la aparición de 4 casos positivos en el dia de ayer y sostuvo: “También tenemos que entender que hay que convivir con el virus, más allá de las prohibiciones las cuales no acompañó en su totalidad, es necesario tomar recaudos y evitar una circulación tan directa o frecuente. Tenemos que atender las inquietudes y llamar al cuidado y a colaborar con las medidas establecidas desde el Municipio”.

Finalizando, el concejal Zeidán aseguró que la circulación con 28 de Noviembre está cerrada y afirmó no compartir decisiones con el municipio de la localidad vecina. Al respecto dijo que “hoy por ejemplo hable con una enfermera de Río Turbio que no la dejaron ingresar a 28 de Noviembre. Hay padres -como es mi caso- que tienen sus hijos allá.".



En relación a la actualidad política del partido de la Unión Cívica Radical, al que pertenece, Zeidán manifestó que "yo siempre estuve acompañando a nuestro partido en todas las elecciones. La verdad que después de las elecciones a gobernador, yo termine muy molesto con Eduardo Costa, con el espacio, porque entendía que si bien habíamos perdido la elección a gobernador, por la que todos habíamos trabajado, después había otras discusiones que había que trabajar fuertemente para recuperar bancas. Yo vi una serie de actitudes y caprichos que lejos de beneficiar al partido, nos perjudicaron", indicó.



"Los candidatos locales no recibimos nunca más un llamado. El partido no se conduce solamente en base a una persona. Ese es el error que ha tenido. Es hora de conformar un espacio político en el que podamos crear una alternativa superadora, lejos al radicalismo que hoy predica Eduardo Costa", finalizó.