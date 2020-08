Trabajadores de Fundación Santa Cruz Sustentable denuncian vaciamiento y piden renuncia del presidente

Los trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable denuncian un vaciamiento de la institución y piden al gobierno de Alicia Kirchner que saque de la presidencia a Fernando Valderas, actual titular de la Asociación y que aseguran "nunca está ni tampoco soluciona nada".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Jesica Constancio, trabajadora de la Fundación dijo: “Hace tiempo venimos pidiendo que se reaviven las actividades en distintos sectores, hace más de 4 años. Han cerrado todos los sectores, el primero fue la planta de adoquines que se llevaron la maquinaria de Caleta Olivia a Cañadón Seco, ocurrió lo mismo con el basural y la planta Bloquera”.

Por otro lado, Constancio agregó: “En la planta de bloquera hacen lo mismo, se trabajó poco y no habían insumos y de a poco fueron suprimiendo todos los sectores. Para principios de Diciembre de 2019, han ido pasando cosas y descuidos con las máquinas, trabajadores que se accidentaron y no tenemos ninguna respuesta por parte del gobierno, es un claro proceso de vaciamiento en toda la fundación”.

Finalizando, Constancio aseguró que la situación continúa repitiéndose y que hoy los operarios son alrededor de 214 personas. Destacó que ingresaron trabajadores luego de las elecciones y dijo: “El problema es que no hay una reposición de las maquinas ni mantenimiento, por esto ocurre también que muchos trabajadores se accidentan. Valderas es un tipo soberbio, no se hace presente y son pocos los compañeros que hablan con él, no da respuestas de nada y no da explicaciones. Lo que pedimos es que la Gobernadora se haga cargo de la persona que puso al frente de la fundación y que nos pasen a la Provincia y que nos paguen el sueldo como corresponde, Valderas se aprovecha de eso y no podemos seguir así, corremos el riesgo de quedar en la calle con la conducción de este señor”.