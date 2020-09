La prensa europea afirma que la extensa cuarentena argentina es un desastre

El diario británico The Telegraph publicó una dura crítica a la extensa cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández. Bajo el título “Argentina ofrece evidencia irrefutable de que las cuarentenas largas invocan un desastre”, asegura que esta medida no pudo “salvar” al país del coronavirus y, por el contrario, “los casos y las muertes diarias continúan en aumento”.

Según la publicación, mientras el viernes pasado se anunció la prolongación del aislamiento, el país “se tambalea al borde del top ten mundial de casos de coronavirus, y es uno de los pocos países donde la curva en casi todos los gráficos estadísticos se dispara”. La nota de Chris Moss menciona también las “consecuencias nefastas” y los “efectos devastadores” que los más de 160 días de cuarentena tuvieron en Argentina.

The Telegraph afirma que el confinamiento más largo del mundo ha impactado todos los aspectos de la vida en Buenos Aires. “Durante largos períodos la gente no pudo salir de la casa excepto para comprar alimentos o medicinas e incluso la recreación al aire libre estuvo prohibida durante semanas. A pesar de esto, muchas empresas permanecen cerradas. Los restaurantes y bares solo pueden ofrecer un servicio de comida para llevar. No se permiten reuniones de grupos en interiores”.

El artículo refleja así la crisis y enumera: bares y restaurantes cerrados, museos y galerías de arte también. El derrumbe que sufrió la escena cultural principalmente porteña. Y hasta se sorprende que el tradicional Campeonato Mundial de Tango (que se desarrolló del 26 al 30 de agosto) fue un evento virtual. “Los 700 teatros, salas de conciertos y centros culturales de la ciudad, 200 revistas pequeñas y miles de artistas están a la espera”, señala.

También pone el ojo sobre el turismo y la crisis en el sector hotelero de la Ciudad, donde la facturación se desplomó entre 80 y 90%. El artículo menciona datos devastadores de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés, que apenas logra sobrevivir con el sistema de delivery: “Entre 1.200 y 1.500 establecimientos de comidas y bebidas ya han cerrado definitivamente y hasta 8.000 están al borde de un abismo. Ya se han despedido diez mil puestos de trabajo en el sector de la hotelería”.

“La grandeza de Buenos Aires ya está muy descolorida; ahora está en peligro de desaparecer a medida que se extiende la cuarentena”, opina el autor y menciona, sorprendido, la crítica situación de emblemáticos salones de café como El Tortoni o La Biela.

“El recuento oficial de muertes del gobierno es de 8.457, mucho más bajo que en muchos países, pero actualmente se duplica cada tres semanas”, advierte el autor y agrega que Argentina ha superado los 400.000 casos de coronavirus hasta la fecha.

“En la próxima semana superará a Chile en el ranking mundial y hay muchas posibilidades de que pronto supere a España, uno de los países más afectados por la pandemia”, agrega Moss.

Asimismo, el la nota se pregunta, “¿qué tan precisos son estos números cuando no se hacen pruebas a más de diez mil personas cada día y en los últimos días más del 50 por ciento de las pruebas dan positivo?”.

“Los aplausos en abril fueron prematuros”, dice Peter Lloyd-Sherlock, profesor de política social y experto en América Latina de la Universidad de East Anglia, citado en el artículo.

“Todo el mundo estaba elaborando políticas sobre la marcha y el confinamiento inicial allí, como en otros lugares, estaba destinado a ser una gran declaración de política. Cualquiera que haya pasado algún tiempo en Argentina sabe que controlar los movimientos de la población es imposible. Es anárquico en el mejor de los casos”, agrega.

“Lamentablemente, la realidad que están viendo Australia, Nueva Zelanda y ahora Argentina es que la cuarentena demasiada extensa no solo aplana la curva, sino que también la extiende”, dice Edward Paine, director gerente del operador turístico Last Frontiers.

“Me encantaría que Argentina siguiera el ejemplo de México, Costa Rica y Brasil y abriera las fronteras internacionales, aunque con precauciones sensatas, como requerir una prueba de PCR a la llegada. El eclipse solar total de principios de diciembre es una oportunidad perfecta para que el país estimule el reinicio en el turismo, un proceso que se necesita tan desesperadamente para evitar el desempleo generalizado y un daño más permanente a un sector tan importante de la economía”, añade Paine.

Las medidas que tomó Alberto Fernández “se implementaron para permitir que el país y su servicio de salud pasen los meses fríos”, dice la nota, y agrega: “pero a medida que se acerca la primavera, las fronteras internacionales permanecen cerradas sin perspectivas de vuelos regulares en el corto plazo: las empresas ahora no esperan turistas extranjeros en Argentina hasta el verano de 2021-22”.

“Parece probable que este año la temporada ‘alta’ para el turismo sea reemplazada por un pico en los casos de Covid-19”, concluyó el autor.

No es la primera vez que la prensa europea critica la extensa cuarentena que impone el gobierno. A principios de agosto, el diario francés Le Monde publicó un artículo en donde planteó que la Argentina transita “uno de los confinamientos más largos del mundo”, que impacta negativamente una economía “exhausta”.

