Cristian Bazán solicita que le sea devuelto su cargo en el Concejo Deliberante

El concejal fue denunciado en la localidad del norte de la Provincia, a raíz de un grupo de mujeres que dijo haberlo visto propinándole una golpiza a su actual pareja. Luego de varias semanas, la Justicia determinó la inocencia de Bazán a raíz de que su pareja no presentaba ninguna lesión al momento del hecho y de las declaraciones de la misma asegurando que el Concejal no la había agredido.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Cristian Bazan, Concejal de Caleta Olivia comentó su situación para solicitar la restitución en su banca en el concejo y dijo que "posiblemente mañana se realizaría la sesión extraordinaria y pueda retomar a mi función. En teoría mañana me estarían reintegrando en la banca del concejo, es algo extraoficial, estoy a la espera y charlando con algunos Concejales me comentaron que será así. Me falta el aviso formal por parte del presidente del concejo deliberante, Miguel Troncoso”.

Ante la consulta respecto al fallo de la Justicia y lo dictaminado, Bazán dijo: “Me enviaron el fallo por mail, me junté con mi abogado patrocinante que es Heraldo Nanni y pudimos notificar al Concejo sobre el fallo de la Justicia. La idea era tener el fallo por escrito y poder presentarlo de una manera formal, mi abogado se comunicó al juzgado y solicitó el fallo para poder otorgarlo de forma escrita”.

Finalizando, Bazán aseguró que hubo un mal proceder por parte de las denunciantes y sostuvo que “No se actuó de buena forma y se tomaron atribuciones que no se debían tomar. Hay 3 poderes y se han despojado de sus funciones de legislados y me parece que está mal. Son cuestiones que no pueden quedar así nomás, tenemos que aprender y espero que en Caleta Olivia haya un click en la sociedad, antes de emitir un juicio o juzgar a una persona y afectar a la familia de esa persona. Lamentablemente se ha lastimado mucha gente, no pienso quedarme de brazos cruzados ante semejante bajeza y por cuestiones políticas. Voy a iniciar acciones legales como corresponde”.