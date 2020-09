No se pagó: "El bono para los trabajadores de salud está en stand by"

Tras la salida del ex Ministro Juan Carlos Nadalich y la asunción del Dr. Claudio García, muchos trabajadores de la cartera sanitaria esperan prontas respuestas en diferentes temas planteados sobre la situación de la salud de la provincia. Entre ellas, que hasta el momento no se pagó el adicional no remunerativo destinado a los trabajadores de salud por Decreto firmado por la gobernadora Alicia Kirchner, que tras la polémica que motivó extensas Asambleas en el hall del Hospital, la realidad es que no hay definiciones sobre el mismo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, Secretario administrativo de la CTA Santa Cruz, comentó: “García el nuevo ministro ya fue subsecretario de salud y hoy está como Ministro. Esperamos que nos pueda recibir y escuchar al menos en el momento que pueda. Presentamos una nota para el pago de las guardias y el pago del bono y esperamos una respuesta pronta con respecto a eso”.

Por otro lado, Jerez explicó la situación del adicional no remunerativo otorgado por Alicia Kirchner y las decisiones del Ejecutivo de darlo de baja, ante esto Jerez argumentó que “Lo que nos dijeron a nosotros era que no se podía dar de baja, que llevaba muchos meses vigentes y que se iba a anexar y sacar a la gente del listado que no correspondía en el decreto establecido. Se trataba de recompensar a la gente que estaba trabajando en salud y contra el COVID19”.

Jerez luego agregó: “Es todo de palabra, no hay nada definido y es eso lo que solicitamos. Que se terminó de definir, qué listado a quienes agregaron y a quienes sacaron, cuando se emitirá el decreto y demás”.

Finalizando, el Secretario administrativo de CTA Santa Cruz y trabajador del Hospital de Río Gallegos, fue consultado por el envió de enfermeros y epidemiólogos por parte del Gobierno Nacional para apoyar la situación difícil vivida en la Capital Provincial, ante esto sentenció: “Es necesario totalmente, poder acompañar y rotar el personal. Hay mucho personal que está capacitado y que no está pudiendo ejercer, el tema de los epidemiólogos no se si es tan necesario porque hacen estadísticas. Hoy necesitamos gente que atienda a los enfermos o a los infectados”.