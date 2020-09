Tránsito Municipal ya atiende para renovación de licencias vencidas

Martin Araya, propietario del centro funcional Fussion Fitness explicó el maal momento que atraviesan los gimnasios al no poder abrir sus puertas. Brindó detalles de la reunión con Leandro Fadul, flamante Secretario de Comercio e Industria de la provincia, pero insistieron en que "necesitar abrir y trabajar".

Fue el crudo relato del Dr. Freddy Sánchez Céspedes, profesional de la salud del nosocomio local. Sostuvo que "el Hospital está colapsado y hay que decirlo con todas las letras". Pidió a la comunidad que evite reunirse y aseguró "no queremos llegar a situaciones extremas porque ya la estructura hospitalaria no da para más". "Ya no sabemos cómo decirlo para que se entienda" aseguró.